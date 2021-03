Impondrían pena de muerte atacante Maratón de Boston

AP

WASHINGTON

La Corte Suprema dijo el lunes que considerará restablecer la sentencia de muerte para el atacante del maratón de Boston Dzhokhar Tsarnaev, presentando al presidente Joe Biden una prueba temprana de su oposición a la pena capital .

Los jueces acordaron escuchar una apelación presentada por la administración Trump, que llevó a cabo ejecuciones de 13 presos federales en sus últimos seis meses en el cargo, incluidos tres en la última semana del mandato del presidente Donald Trump.

El caso no se escuchará hasta el otoño, y no está claro cómo abordará la nueva administración el caso de Tsarnaev. El enjuiciamiento inicial y la decisión de solicitar la pena de muerte fueron realizados por la administración Obama, en la que Biden se desempeñó como vicepresidente.

Biden se ha comprometido a buscar el fin de la pena de muerte federal , pero no ha dicho nada sobre cómo planea hacerlo.

En poco más de dos meses en el cargo, la nueva administración ha revertido la posición de su predecesor en varios casos de tribunales superiores. Pero el Departamento de Justicia no ha notificado al tribunal ningún cambio en su posición en el caso de Tsarnaev

incluso si el tribunal restableciera la sentencia de muerte, nada obligaría a Biden a programar una fecha de ejecución.

A fines de julio, el tribunal federal de apelaciones de Boston anuló la sentencia de Tsarnaev porque, según dijo, el juez de su juicio no hizo lo suficiente para garantizar que el jurado no tuviera prejuicios en su contra.

El Departamento de Justicia se había movido rápidamente para apelar, pidiendo a los jueces que escucharan y decidieran el caso antes del final del período actual de la corte, a principios del verano. El entonces fiscal general William Barr dijo el año pasado: "Haremos lo que sea necesario".

Los abogados de Tsarnaev reconocieron al comienzo de su juicio que él y su hermano mayor, Tamerlan Tsarnaev, detonaron las dos bombas en la línea de meta del maratón el 15 de abril de 2013. Pero argumentaron que Dzhokar Tsarnaev es menos culpable que su hermano, a quien consideran dijo fue el cerebro detrás del ataque.

Tamerlan Tsarnaev, de 26 años, murió tras un tiroteo con la policía y fue atropellado por su hermano mientras huía. La policía capturó a Dzhokhar Tsarnaev, ensangrentado y herido, horas después en el suburbio de Watertown, en Boston, donde estaba escondido en un bote estacionado en un patio trasero.

Tsarnaev, ahora de 27 años, fue declarado culpable de los 30 cargos en su contra, incluida la conspiración y el uso de un arma de destrucción masiva y el asesinato de un oficial de policía del Instituto de Tecnología de Massachusetts durante el intento de fuga de los hermanos Tsarnaev. El tribunal de apelaciones confirmó todas sus condenas, salvo algunas.

Esta historia se corrigió para mostrar que la corte federal de apelaciones anuló la sentencia a fines de julio, no en agosto.