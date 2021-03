Jugador ligas menores arrestado por drogas

AP

VAIL, Colorado

Un jugador de béisbol de ligas menores enfrenta cargos por drogas luego de que la policía de Colorado encontró 21 libras de metanfetamina y 1.2 libras de píldoras de oxicodona en su bolsa de lona de los Chicago Cubs.

The Vail Daily informa que Jesús Camargo-Corrales, de 25 años, de Tempe, Arizona, compareció el jueves en la corte del condado de Eagle por cargos que incluyen distribución ilegal de metanfetamina y oxicodona, ambos delitos graves de drogas de clase 1, así como cargos de posesión ilegal de cada droga. ambos delitos graves de drogas de clase 4.

El sitio web de las Grandes Ligas dice que firmó por primera vez un contrato de ligas menores con los Cachorros de Chicago en 2014.

"Estamos al tanto del arresto de uno de nuestros jugadores de ligas menores", dijo Julian Green, vicepresidente senior de comunicaciones de los Chicago Cubs. "Estamos investigando este asunto y no podemos proporcionar comentarios adicionales hasta que tengamos más detalles".

La jueza Rachel Olguin-Fresquez ordenó su detención con una fianza de $ 75,000.

La cárcel del condado de Eagle confirmó que aún estaba detenido hasta el sábado. No está claro si Camargo-Corrales tiene un abogado que pueda hablar en su nombre.

Camargo-Corrales fue detenido en la Interestatal 70 en un BMW plateado el miércoles por la mañana cerca de la lujosa zona de esquí de Vail, Colorado, después de que un agente del alguacil del condado de Eagle viera el automóvil a toda velocidad y a la deriva, según la declaración jurada del arresto.

Camargo-Corrales conducía con otros dos pasajeros, quienes también fueron entrevistados, pero la policía dijo que no estaban al tanto de las drogas. Dijeron que se dirigían a Denver desde Phoenix, pero dieron diferentes versiones del viaje.

Camargo-Corrales le dijo a la policía que iba a Denver para enseñar una clínica de béisbol para niños y afirmó que no había drogas porque dijo que seguía la política antidopaje de los Cachorros de Chicago.

Pero la policía dijo que un K-9 llamado Zane alertó a las autoridades sobre la rueda trasera del auto y el asiento trasero y Camargo-Corrales dio permiso para que la policía registrara el vehículo.

Luego, los oficiales encontraron una bolsa blanca con colonia y $ 1,000 sostenidos por una banda de goma. En el maletero, una bolsa de lona de los Chicago Cubs que, según Camargo-Corrales, era su guante de béisbol y tacos, así como varios paquetes envueltos en plástico blanco con la marca "CO" y dos paquetes envueltos en plástico verde, según la declaración jurada.

La policía dijo que Camargo-Corrales aceptó ser entrevistado y afirmó que un amigo en Sinaloa, México, donde se encuentra el notorio Cartel de Sinaloa, le ofreció $ 500 para entregar la bolsa de lona a Denver. Camargo-Corrales, quien también es de Sinaloa, dijo que pensaba que la bolsa contenía zapatos o ropa, pero también indicó que sabía que había drogas adentro.

Se espera que regrese a la corte el 30 de marzo.