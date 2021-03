Blaney gana en Atlanta sobre Larson

AP

HAMPTON, Georgia

Ryan Blaney sabía que tenía que dejar ir a Kyle Larson.

La paciencia fue la clave, especialmente en un día en el que Larson parecía imbatible.

Al final, Larson se desvaneció sobre un juego de neumáticos estropeado, y Blaney corrió a su lado para una improbable victoria el domingo.

"No iba a poder seguir con él", dijo Blaney. "Tengo que guardar mis neumáticos ... y ver qué pasa".

Blaney se convirtió en el sexto piloto en ganar en seis carreras para comenzar la temporada de la Copa NASCAR, subiendo al frente con nueve vueltas para el final después de que Larson ganó fácilmente las dos primeras etapas y lideró 269 de 325 vueltas en el trioval de 1.54 millas.

Los neumáticos de Larson no resistieron la dura pista después de hacer su última parada en boxes con 56 vueltas para el final.

Blaney se mantuvo lo suficientemente cerca para hacer su movimiento, abrazando la pared exterior en la cuarta curva y cortando hacia el interior para pasar a Larson mientras cruzaban la línea frente a las tribunas principales.

Blaney se alejó para ganar por 2.083 segundos en su No. 12 Team Penske Ford, habiendo pasado tanto tiempo como Larson en el juego final de neumáticos, pero sacando mucho más provecho de ellos.

"Es genial ganar en un lugar en el que tienes que afinar un poco y pensar en ello", dijo Blaney después de su quinta victoria en su carrera.

Lideró solo 25 vueltas, pero estaba al frente en la que importaba.

Cuando terminó, Blaney se acercó a las gradas y agarró la bandera a cuadros, que le entregó a un joven fan que vestía la camiseta del conductor.

Fue una derrota amarga para Larson, quien perdió la oportunidad de convertirse en el primer dos veces ganador de 2021 después de una victoria en Las Vegas hace dos semanas.

Aún así, ha tenido un buen comienzo en su nuevo trabajo en Hendrick Motorsports, menos de un año después de soltar un insulto racial en la transmisión en vivo de un videojuego de carreras nocturno, lo que le costó su trabajo en Chip Ganassi Racing.

"Odio liderar muchas vueltas y perder", dijo Larson. "El coche estuvo estúpidamente rápido durante mucho tiempo allí".

La serie de la Copa volvió a la pista donde el mundo de las carreras se detuvo hace un año.

En marzo de 2020, Atlanta fue la primera carrera de la Copa NASCAR pospuesta debido a la pandemia de coronavirus.

Esta vez, la carrera se desarrolló según lo programado ante una multitud socialmente distanciada de aproximadamente 20,000, muy por debajo de la capacidad debido al persistente brote de COVID-19, pero un cambio bienvenido desde junio pasado cuando no se permitieron fanáticos para la carrera de maquillaje de Atlanta.