Ricky Rubio: "Yo sé quién soy y cómo soy y aún tengo más baloncesto"

EFE

El base español Ricky Rubio declaró a Efe que en las últimas semanas ha estado jugando su mejor baloncesto pero que quiere "más" y que confía que en próximas temporadas en la NBA serán todavía mejores a la que tuvo el año pasado.

Rubio fue el jugador más destacado de los Minnesota Timberwolves aunque su actuación fue insuficiente para evitar que su equipo perdiese en la noche del viernes ante los Phoenix Suns por 113-101. El jugador de El Masnou fue el segundo anotador del partido con 20 puntos y el primero en asistencias con 10.

Tras el partido, el entrenador de los Timberwolves, Chris Finch, dijo a Efe que Rubio hay poco más que el equipo le pueda pedir al jugador español que está jugando a su mejor nivel.

"Ricky está jugando a un nivel muy alto para nosotros, creo que está jugando su mejor baloncesto de la temporada. No estoy seguro que tengamos que pedirle nada más. Creo que tiene que sostener donde está ahora mismo. Ha hecho un buen trabajo para elegir los momentos en los que tiene que ser agresivo para anotar. Por supuesto, es un increíble creador de juego", dijo Finch.

Por su parte, en declaraciones a Efe, Rubio coincidió con Finch que en estos momentos está jugando su mejor baloncesto aunque también dijo que puede mejorar.

"Yo sé quién soy y cómo soy y aún tengo más baloncesto. El año pasado tuve mi mejor temporada. Y en ésta estaba teniendo mi peor temporada pero creo que las cosas han cambiado bastante. Estoy más cómodo con mi juego, estoy contento, estoy con buena forma y me he adaptado un poco a la situación tan rara que estamos viviendo. Y eso ayuda también a sentirse cómodo", explicó.

"Las últimas dos o tres semanas creo que estoy jugando mi mejor baloncesto otra vez y quiero más. Estaba jugando la mejor temporada el año pasado y espero y creo que no va a ser mi mejor temporada sino que tendré mejores", añadió.

Rubio también dijo a Efe que es ya habitual que su nombre aparezca por estas fechas en las listas de posibles traspasos pero que es algo en lo que no puede pensar.

"Sé que cada febrero o marzo mi nombre está en los rumores. Estuve aquí en Minnesota y casi me traspasan a Nueva York. Estuve en Utah y casi me traspasan a Memphis. Al final hasta que no sucede no podemos pensar en ello. Si sucede viene y sino, aquí, a acabar la temporada", concluyó.