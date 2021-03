Matt Jones empata el récord del curso con 61 en Honda Classic

AP

PALM BEACH GARDENS, Florida

La primera ronda de Matt Jones en el Honda Classic fue notable.

Estaba notablemente impresionado.

Jones empató el récord del campo el jueves en un día típicamente ventoso en PGA National con un 9 bajo 61 sin bogey que le dio una ventaja de tres golpes. Igualaba la marca establecida por Brian Harman en la segunda ronda en 2012, y fue un tiro mejor que la ronda final 62 que Tiger Woods registró ese año.

“Esa es una ronda de golf increíble”, dijo Lee Westwood, quien abrió con un par par 70. “Podría ser la ronda del año, 61 por aquí, cuando la calma es absoluta, impresionante. Pero cuando sopla un viento de 15, 20 millas por hora, los greens son rápidos, muchos vientos cruzados, es una ronda de golf increíble ".

En total, ha habido aproximadamente 6,000 rondas de torneos en el Honda desde que se mudó a la PGA National en 2007. Ninguna fue mejor que la del jueves de Jones, un australiano clasificado No. 83 en el mundo.

Después pareció más imperturbable.

"Juego al golf para ganarme la vida", dijo Jones. “Quiero decir, debería poder lanzar un buen puntaje de golf de vez en cuando. No sucede tanto como quiero. Pero sí, estoy muy contento con eso. Estaba muy tranquilo, estaba muy relajado ahí fuera. Normalmente estoy un poco más animado y entusiasmado y tenía un objetivo diferente esta semana, estar un poco más tranquilo de lo normal y caminar más lento ".

Funcionó de maravilla.

No le gustan los superlativos. No sabe cuántos récords del campo tiene ni cuántos hoyos ha hecho en uno. Ni siquiera sabía que tenía cuatro birdies consecutivos en los primeros nueve hoyos hasta que vio su tarjeta en una tabla de clasificación gigante cuando su ronda estaba terminando.

"Solo estaba manejando el campo de golf y haciendo buenos tiros", dijo Jones.

Russell Henley y Aaron Wise dispararon 64, igualando el mejor puntaje en Honda por cualquiera - excluido Jones - desde que Rory McIlroy y Russell Knox tuvieron 63 en 2014. Nadie en el campo el año pasado disparó mejor que 66.

Y Henley y Wise todavía se salieron del campo tres tiros hacia atrás.

"Esa es una ronda increíble", dijo Wise. "Pero sentí que también jugué uno".

El capitán de la Ryder Cup estadounidense Steve Stricker, Scott Harrington, Kevin Chappell, Joseph Bramlett y Cameron Davis dispararon 66. El campeón defensor Sungjae Im abrió con 68.

Jones tuvo los cuatro birdies consecutivos en los números 2-5, tuvo otros en el par 4 11 y el par 4 13, luego terminó con birdies en cada uno de sus últimos tres hoyos y nunca soltó un tiro a pesar de las condiciones habituales de viento de la Honda.

Adam Hadwin, quien jugó en el grupo de Jones, dijo "buen tiro" más veces de las que pudo contar.

"Dejé de decirlo en un momento determinado", dijo Hadwin. “Simplemente golpeó a tantos, simplemente dejas de decirlo. Simplemente estás asumiendo que fue bueno ".

Jones tiene solo una victoria en el PGA Tour, que viene con un chip-in para ganar un desempate en el Abierto de Houston 2014. No ha hecho el corte en un major desde el Abierto Británico de 2016 y nunca ha terminado mejor que empatado en el cuarto lugar en Honda, lo que hizo en su debut en el evento en 2008.