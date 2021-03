Selección de fútbol de Dominicana se enfrenta este jueves a México

SANTO DOMINGO

La selección dominicana masculina Sub23 dará inicio a su camino por el boleto a Tokio 2021, en el Preolímpico de Concacaf, que se disputará en Guadalajara, México del 18 al 30 de marzo de 2021.

Los dominicanos dirán presente en el Grupo A junto a México, Estados Unidos y Costa Rica. Su primer reto será este jueves ante el seleccionado mexicano en el Estadio Jalisco a las 7:55PM (hora de RD).

Los tricolores partieron el 12 de marzo hacia la ciudad de Querétaro, allí cumplieron con cuatro días de arduo trabajo bajo las órdenes del director técnico Jacques Passy. Tras finalizar el miércoles su entrenamiento se trasladaron en horas de la tarde a Guadalajara, donde ya se preparan para disputar su primer partido del torneo.

Gerard Lavergne, mediocampista de la selección dominicana, afirmó que “todos vienen convencidos para el Preolímpico y con una mentalidad positiva”.

Señaló que se mantienen enfocados en ir partido tras partido y que no colocan por encima a ningún rival. “No pensamos que México es mejor que Estados Unidos ni que Estados Unidos es mejor que Costa Rica. Vamos pensando en cada partido”, comentó el casaca ocho.

Por su parte, el director técnico de la Sedofútbol, Jacques Passy, explicó que el equipo se encuentra muy bien y ha trabajado de buena manera gracias al trabajo acumulado: “No hay nada que me preocupe. Estoy muy contento con lo que el equipo ha demostrado y con cómo nos hemos visto”.

Passy agregó que el grupo está mentalizado en una sola cosa que es ir a ganar y conseguir que la competencia en el grupo sea entre cuatro. “El planteamiento del partido de este jueves tiene que tener un objetivo, y el más claro es darnos las probabilidades de ganar. Queremos entrar en el crucigrama y hacer de este el grupo de la muerte por cuatro”, finalizó.

El partido será transmitido por Fox Sports (USA-Inglés), TUDN (México y USA-Español), One Soccer (Canadá), TCS (El Salvador), RTVG (Guatemala), Televicentro (Honduras), Teletica y Repretel (Costa Rica), Cable Onda (Panamá), Flow Sports (Caribe), Claro Sports (Centroamérica) y otros socios locales.

Los partidos también estarán disponibles en la Aplicación Oficial de la Concacaf (sujeto a restricciones de territorio).