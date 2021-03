Indiana despide a Miller y recauda dinero privado para cubrir la compra

AP

La compra de Archie Miller por $ 10,3 millones fue una de las más caras del baloncesto universitario.

El director atlético de Indiana, Scott Dolson, decidió que mantener a Miller resultaría aún más costoso para el programa histórico.

Dolson despidió a Miller el lunes, armado con suficiente dinero en efectivo de donaciones privadas para cubrir la compra y listo para responder a una base de fanáticos enojados por cuatro temporadas mediocres consecutivas.

"El baloncesto de Indiana tiene una larga y rica historia de éxitos que se remonta a generaciones anteriores", dijo Dolson en un comunicado anunciando la decisión. “Nuestros cinco campeonatos nacionales y 22 títulos Big Ten nos convierten en uno de los programas más exitosos en la historia del baloncesto universitario. Tengo grandes expectativas para nuestro programa y no hemos competido a un nivel dentro de la conferencia o a nivel nacional que creo que deberíamos ".

Ese fue el caso incluso antes de que Miller llegara a Bloomington.

Los Hoosiers no han estado en el Torneo de la NCAA desde 2016, no han estado en el Elite Eight desde 2002 y no han ganado un campeonato nacional desde 1987, la sequía entre títulos más larga en la historia de la escuela. Indiana ha ganado solo tres títulos de Big Ten desde 1993 y ahora ha tenido cinco temporadas consecutivas sin ganar en Big Ten por primera vez desde 1911-19.

Miller tuvo 67-58 con los Hoosiers y nunca llegó al Torneo de la NCAA, aunque muchos creían que Indiana habría recibido una oferta en 2020, si el torneo no se hubiera cancelado debido a la pandemia de COVID-19.

Miller nunca venció a su rival Purdue, con marca de 0-7. Los Boilermakers ahora han igualado su segunda racha ganadora más larga en la historia de la serie con nueve. Esos números pusieron a Miller en un territorio históricamente malo y fueron de gran preocupación para Dolson, fanáticos y ex alumnos.

Al tomar la decisión antes de abril de 2022, Indiana estaba en peligro por los $ 10,3 millones. Si Dolson hubiera esperado un año más, el costo se habría reducido a $ 3.5 millones para una universidad que ha perdido millones en ingresos, ha recortado los salarios de los entrenadores y administradores y ha puesto en marcha licencias para todo el departamento.

Dolson sabía cómo sería pagar tanto dinero para despedir a un entrenador. Las donaciones privadas hicieron que la decisión fuera más aceptable.

“En los días posteriores a la finalización de nuestra temporada en el Torneo de Baloncesto Masculino de los Diez Grandes, pasé mucho tiempo evaluando nuestro reclutamiento, desarrollo de estudiantes-atletas, desarrollo de liderazgo y filosofía y estrategia de juego”, dijo Dolson. "Esa revisión, combinada con los resultados en la cancha, finalmente me llevó a concluir que un cambio en el liderazgo de nuestro programa está justificado en este momento".

Miller reclutó con éxito a algunos de los mejores talentos del estado, incluidos tres ganadores consecutivos del premio Mr. Basketball de Indiana: Romeo Langford, Trayce Jackson-Davis y Anthony Leal.

Pero sus llegadas no se correlacionaron con un éxito constante.

Indiana tuvo foja de 19-16 y alcanzó los cuartos de final del NIT en 2018-19, la única temporada de Langford antes de declararse para el draft de la NBA. Jackson-Davis llegó la próxima temporada y llevó a los Hoosiers a una marca de 20-12 que los tenía en la cúspide de un gran avance en un torneo de la NCAA.

Leal jugó con moderación la temporada pasada como estudiante de primer año, aunque Jackson-Davis parecía tener a los Hoosiers en una posición privilegiada para un torneo tan reciente como a mediados de febrero. Pero los Hoosiers perdieron sus últimos seis juegos, coronados por una derrota en la segunda ronda del Big Ten Tournament ante Rutgers. Indiana terminó 12-15 y fuera de la postemporada por tercera vez con Miller.

Miller tuvo marca de 139-63 en seis temporadas en Dayton antes de tomar el puesto de Indiana, lo que llevó a los Flyers a una aparición en el NIT en su primera temporada como entrenador y apariciones en el Torneo de la NCAA en cada una de sus últimas cuatro temporadas, incluida una carrera a Elite Eight en 2013- 14.

El hermano de Miller, Sean, es el entrenador en jefe de Arizona.