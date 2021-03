Bryan Pérez se vengó de "Mangú" Valera

Yoel Adames F. /yadames2003@yahoo.com

Santo Domingo

Bryan Pérez derribó durante la madrugada del sábado tres veces al excampeón mundial Félix -Mangú- Valera y conquistó el cetro latino semipesado por decisión unánime de los jueces.

La demandada revancha resultó mucho más que lo que el público esperaba, empezando por el sobresalto que causó la determinación de Pérez, quien detuvo en los primeros segundos del combate el apresurado arranque del exmonarca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de las 175 libras, quien salió a noquearlo, pero fue sorprendido por un contragolpe de poder que lo hizo aterrizar en la lona.

Valera cayó de bruces luego de un derechazo a la cabeza de su rival y aunque parecía que todo habia terminado, con piernas tambaleantes y su rostro con la vista desorbitada, se levantó convaleciente y recibió otra aparatosa caída tras una combinación de Pérez, quien hacía dos años perdió una controversial confrontación contra el "Mangú".

Hubo una tercera caída que hubiese escrito la historia de otra manera, pero el toque de la campana en todo el trayecto fue milagroso para ambos. El réferi Smeilyn Valdez decretó un resbalón.

Con un sueño guardado desde sus días de niño en las polvorosas calles de La Zurza, Bryan salió a atrapar su futuro inmediato con un nocaut, pero su inexperiencia y la desenfrenada ansia de finalizar no le permitieron aprovechar su gran momento.

El Mangú logró sobrevivir y endurecerse cónsono con cada minuto del reloj, aun perdiendo el combate ampliamente. Ya en el quinto round lucía rehecho tras su mal inicio y empleó su mejor técnica a distancia, pero cuando parecía ganar su primer episodio fue sorprendido por un recto al pecho entre las cuerdas del lado norte del ring instalado en el hotel Catalonia. Por tercera vez Valera estaba tocando la lona, y sí, la campana salvadora detenía su suplicio.

En lo adelante, el combate no tuvo más caídas oficiales, pero ambos tuvieron momentos difíciles, trifulcas callejeras, empujones, golpes bajos, derribadas de lucha y sucias estrategias desde ambas esquinas, lo que no evitaba que de forma alterna ambos lucieran al borde del nocaut... pero no caían.

Valera, a pesar de la paliza sorpresiva sufrida en el inicio, vendió cara su derrota y su estoica valentía lo regresó del infierno hasta ponerse a ley de un par de golpes para conseguir la victoria en los rounds postreros, pero ya no tenía la fortaleza para detener a un rival más joven y menos lastimado.

Los jueces premiaron la gran actuación de Bryan Pérez con una decisión unánime y el reducido público congregado en el Malecón Center, en Santo Domingo, salió luego de la 1:00 de la madrugada del hotel Catalonia, satisfecho con la calidad y los resultados del show boxístico presentado por la empresa Shuan Boxing.