Japón desaíra oferta de vacuna de China para Juegos de Tokio

AP

TOKIO

Japón se mantuvo al margen de la oferta de China, la cual ha sido aceptada por el Comité Olímpico Internacional (COI), de proveer de vacunas a los “participantes” en los pospuestos Juegos Olímpicos de Tokio y en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing del próximo año.

La ministra de los Juegos, Tamayo Marukawa, dijo el viernes que Japón jamás fue consultado por el COI sobre las vacunas chinas y que los deportistas japoneses no se la aplicarán. Agregó que las vacunas no han sido aprobadas para su uso en Japón.

“Hemos estado tomando medidas extensas contra enfermedades contagiosas para los Juegos de Tokio a fin de permitir la participación sin vacunas”, aseveró Marukawa. “No ha habido cambios a nuestro principio de no hacer de la vacunación un prerrequisito”.

Tras ser anunciado el jueves por el presidente del COI, Thomas Bach, el acuerdo inesperado se da al tiempo que China enfrenta una creciente presión internacional por la reclusión de al menos un millón de uigures musulmanes, lo cual ha sido catalogado como “genocidio” por varios gobiernos y organismos de derechos humanos.

El COI ha señalado que al ser un organismo deportivo no se inmiscuirá en asuntos internos en China.

Inicialmente, el COI había afirmado que no obligaría a los deportistas a vacunarse, sino que solo los instaba a hacerlo. Sin embargo, el pacto con China pone más énfasis en la inoculación de deportistas jóvenes y sanos y otros.

El COI ha explicado que pagará por las vacunas, si bien no ha dado indicios sobre el costo ni la cantidad.

Marukawa subrayó que los Juegos Olímpicos de realizarán como si las vacunas no existieran, por lo que se realizarán pruebas, se usarán cubrebocas, se respetará el distanciamiento social y se mantendrá a los deportistas en una “burbuja”.

La distribución de la vacuna china se hará a través de las agencias internacionales o los acuerdos que varios países tengan de antemano con China, detalló Bach.

El COI aclaró el viernes que los deportistas de países que no han autorizado el uso de la vacuna de China no podrán participar en el programa.