Pescando una perla

Tony Piña Cámpora

tonypinacampora@gmail.com

En octubre de 2019 Sergio Ramírez visitó el país para dictar una conferencia en el Centro de Estudios Caribeños de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, titulada: Mitos e historia en la literatura latinoamericana y caribeña.

Ramírez es un notable político, periodista y escritor nicaragüense ganador del premio Miguel de Cervantes en 1918 y el premio Alfaguara de novelas en 1998. Fue además Vicepresidente de su país en el periodo de 1985-1990.

Aprovechando su presencia, Frank Báez le hizo una entrevista para la revista Global de la que extraigo una de las preguntas y su respuesta.

De todos los cuentos que ha escrito y que Alfaguara ha vuelto a editar en una versión de bolsillo, ¿cuál es su predilecto? “Pues a mí me gustan mucho los cuentos escritos sobre beisbol, pero desgraciadamente el beisbol no es universal.

Rescataría “El juego perfecto”, porque es muy medido, muy matemático y trata de producir la distracción o la reflexión filosófica que constituyen este deporte. Siempre he sostenido que el beisbol es el único deporte que te da la oportunidad de filosofar sobre el juego.

Un juego que siempre se está abriendo a infinitas posibilidades. Cada vez que el pítcher lanza la bola pueden ocurrir miles de cosas.

El que está sentado en las gradas puede estar haciendo de mánager porque está calculando cuál jugada es la mejor. El que no entiende el beisbol le parece aburridísimo. Por ejemplo, los juegos más aburridos, para quienes no entienden el juego, serían los duelos de picheo. Yo he escrito cinco o seis cuentos sobre el beisbol.”

Recomiendo leer el cuento referido en la respuesta, se puede acceder a él a través de Goggle, es una excelente muestra de ese género literario.

La contestación de Sergio Ramírez integra una verdadera joya que no tiene desperdicios. Ciertamente, el béisbol es un deporte lento…..para las personas que son lentas para pensar.