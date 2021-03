Selección EEUU busca apoyo de aficionados

AP

NUEVA YORK

El entrenador de la selección estadounidense de fútbol, Jason Kreis, se enteró el jueves que sólo se permitirá un aforo de 25% en los partidos clasificatorios a los Juegos Olímpicos que se disputarán en Guadalajara, México, donde su conjunto jugará el 18 de marzo su primer encuentro contra Costa Rica tras un año de aplazamiento.

“La hora suena algo extraña”, afirmó Kreis sobre la decisión, “porque sabíamos de las dificultades para conseguir la llegada de aficionados desde Estados Unidos con sólo una semana de anticipación. Pero si lo vemos desde el lado positivo y decimos hagámoslo lo antes posible y consigamos que algunos aficionados nos apoyen, quizá nos sea posible sortear ese inconveniente y lo logremos”.

El delantero de Norwich, Sebastian Soto, y los mediocampistas Johnny Cardoso, de Internacional; Ulysses Llanez, de Heerenveen, y Sebastian Saucedo, de Pumas, encabezan la lista de 20 seleccionados estadounidenses.

Debido al aplazamiento por la pandemia, el cuerpo técnico estadounidense busca que los jugadores recuperen su forma.

El torneo de la Concacaf clasificatorio a los Juegos Olímpicos se disputará del 18 al 30 de marzo en Guadalajara.

“Tenemos mucho menos acondicionamiento para los partidos”, afirmó Kreis. “Me parece que hemos comenzado este periodo de entrenamiento el 1 de marzo con muchos jugadores sin haber visto acción desde el año pasado, creo desde octubre”.

Diez y seis convocados juegan en la Major League Soccer (la liga profesional de fútbol de Estados Unidos o MLS, un reflejo de las reglas de la FIFA que no obligan a los equipos a facilitar jugadores para participar en partidos clasificatorios a Juegos Olímpicos ni para la justa misma, además del límite de edad impuesto este año de 24 años.

Entre los jugadores estadounidenses importantes no incluidos figuran Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams, Gio Reyna, Josh Sargent, Sergiño Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Matthew Hoppe, Owen Otasowie, Yunas Musah y Nicholas Gioacchini.

La selección masculina estadounidense intenta clasificar a unos Juegos Olímpicos después de no conseguirlo para las justas de 2012 y 2016. La selección masculina mayor no clasificó a la Copa del Mundo 2018.

Las 16 selecciones que clasifiquen a los Juegos Olímpicos podrán incluir cada una tres jugadores que rebasen el límite de la edad.

Las selecciones de la Concacaf que logren el boleto se sumarán a las de Argentina, Australia, Brasil, Egipto, France, Alemania, Costa de Marfil, Japón, Nueva Zelanda, Rumania, Arabia Saudí, Sudáfrica, Corea del Sur y España.