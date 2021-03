Milan sustrae agónico empate al United

AP

BERLÍN

El Milan sustrajo el jueves un empate 1-1 en su visita al Manchester United cuando el central danés Simon Kjær anotó en los descuentos del partido de ida de los octavos de final de la Liga Europa.

Kjær capitalizó la displicencia defensiva del United para cabecear un tiro de esquina en el segundo minuto de la prolongación, dándole al club italiano una leve ventaja con miras al compromiso de vuelta la semana próxima.

Roma, Tottenham, Arsenal y Ajax pusieron un pie en los cuartos de final con cómodas victorias. Los clubes españoles Villarreal y Granada también quedaron bien encaminados con sendos triunfos 2-0.

Pero el duelo entre dos históricos del fútbol europeo sigue muy reñido.

El United se había adelantado temprano en la segunda parte. Amad Diallo, un extremo marfileño de 18 años, marcó su primer gol europeo apenas cinco minutos después de haber saltado a la cancha.

Pero el cuadro local se plantó muy mal para defender el tiro de esquina Rade Krunic en la agonía y el arquero Dean Henderson no pudo hacer nada para repeler el frentazo de Kjær.

“Debimos haber sido más agresivos en la marca con los hombres que teníamos ahí”, dijo el técnico del United Ole Gunnar Solskjær.

Al Milan le anularon dos goles en los primeros compases en Old Trafford. El delantero portugués Rafael Leão fue pillado adelantado a los cinco minutos, mientras que el videoarbitraje confirmó que el balón había tocado el brazo del zaguero marfileño Franck Kessié cuando éste había anotado a los 11.

El gol del United llegó a los 50 minutos mediante el centro de Bruno Fernandes que Amad cabeceó al fondo de la red.

También el jueves, el Villarreal viajó a Ucrania y obtuvo una victoria 2-0 ante un Dínamo de Kiev, que contó con varios miles de aficionados dándole aliento en su estadio.

Habilitado por Gerard Moreno, el zaguero Pau Torres firmó el primer gol del Villarreal a la media hora de partido cuando el conjunto de casa no supo despejar un córner.