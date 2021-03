¿De qué base debo jugar?

Félix Olivo

Santo Domingo

Una de las grandes incógnitas del juego es el de la “base que me toca”. Mucho se ha hablado y discutido sobre el tema, pero no hay una base teórica o de reglas que determine que un jugador debe salir de una base determinada en función de su hándicap, sino de su distancia, entendiendo siempre que, a menor hándicap, mayor es la pegada del jugador.

De manera regular, la categoría A se define por hándicap de 0 a 7.9, y normalmente juega de azules, doradas o negras (según lo determine el campo). Luego vienen hándicaps sobre 8 que juegan desde la blancas y también desde los forward tees (verdes o amarillas). Lo primero es aclarar que para el tema de la base, lo ideal es volverse daltónico y no juzgar por el color (de hecho, muchos campos no tienen esas combinaciones de colores, sino que las ponen según su conveniencia, o usan nombres temáticos, como Corales, por ejemplo).

De manera regular, los de 8 hacia abajo pegan desde una base detrás de las del resto de hándicap (usted le pone el color). Eso está institucionalizado, no solo aquí, sino en casi todo el mundo. Ahora, en una competencia, puede un jugador de menos de 7.9 adelantar la base (de azules a blancas), ajustar su hándicap, y competir contra los de hándicap mas alto? En teoría, no.

Por lo menos, yo no lo permito en los eventos donde trabajo como director de competencias, pues, aunque el campo le ajusta el hándicap, sería una competencia injusta, pues se presume que ese jugador tiene una ventaja comparativa contra los que son de hándicap mas alto. De hecho, por ejemplo, cuando alguien de hándicap 12 quiere jugar en la A, debe ir a jugar de una base mas larga y con hándicap máximo de 7.9.

Si usted tiene, por ejemplo, 7.0 de hándicap desde las blancas (no se como eso lo permiten algunas ligas, pero ni modo), y un día decide jugar desde las azules, su hándicap no debe superar el máximo “permitido” por los cánones regulares de la categoría A que es 7.9, aunque usted ese día decida irse a jugar desde una base mas atrás.

Guía de juego según hándicap:

Es probable que a cada campo de golf que vayas tenga varios juegos de tees de salida designadas por colores. La mayoría de los campos tienen al menos tres juegos de tees: delanteros, tees intermedios y los tees traseros (o de campeonato). Otros campos pueden tener hasta cinco, seis o siete juegos de tees. Pero… ¿Cuál debo usar?

Los diferentes tee boxes corresponden a diferentes yardas, lo que también significa diferentes habilidades de juego. Los tees traseros son los más lejanos, los de la parte delantera son los más cortos (puede encontrar las yardas marcando las líneas correspondientes en la tarjeta de score.

Con el pasar del tiempo, y con tu nivel de juego, sabrás qué juego de tees debes usr. Mi recomendación es que, si tienes problemas desde una salida determinada y no llegas a altura del green en los par 3, o no llegas cómodamente de 2 en los par 4, muévete al próximo tee de salida, el cual se supone será mas corto y fácil. No juegues tees que son demasiado largos para tu juego. Punto.

Muchos golfistas aficionados (especialmente hombres) intentan jugar desde tees demasiado largos. No es raro ver grupos jugando “de atrás”, solo para verlos pegar slices y tiros “fétidos”. No debe darnos vergüenza jugar desde un juego de tees mas adelantados, si eso es lo apropiado para tu juego. Además, jugar desde una base muy lejana lo que provoca es juego lento y frustraciones.

Tres tees boxes = elección fácil: En un campo de golf con tres juegos de tees, las pautas para elegir el juego correcto son bastante sencillas:

Los tees de campeonato (tees traseros) son para hombres con hándicap bajo.

Los tees intermedios son para hombres de hándicap medio a alto, mujeres de hándicap bajo o “pegadoras”, y hombres mayores de bajo hándicap bajo que también tengan “power”. Los tees adelantados generalmente señalados en rojo son para las damas, y también para jugadores de hándicap medio o alto, y para principiantes de todo tipo.

¿Cómo elegir el yardaje a jugar cuando hay muchos tees de salidas? En los campos donde hay más de tres juegos de tees se vuelve un poco más complicado. Pero podemos solucionarlo considerando las yardas desde las que juegan los profesionales.

En el PGA Tour, la longitud promedio del campo es de entre 7,200 - 7,300 yardas. En el LPGA Tour, la longitud promedio del campo es entre 6.200 - 6.600 yardas, en el Champions Tour +50 años), la longitud promedio es de 6.500 a 6.800 yardas.

Si usted es un golfista de hándicap bajo, no dude en jugar desde el juego de tees traseros o similares a las que usan los profesionales. Mujeres con hándicap bajo y Seniors pueden elegir el juego de tees cuyo yardaje es 250-500 yardas menos que los promedios de las giras LPGA y Champions, respectivamente. Los jugadores de hándicap intermedio pueden elegir el conjunto de tees cuya distancia en yardas sea de alrededor de 500-1,000 yardas menos que el de los profesionales que representan su género o edad. Los jugadores de alto hándicap deben considerar el juego de tees cuyo yardaje es de 1,000 a 1,500 yardas menos que el que juegan los profesionales.

¿Y qué con los novatos o principiantes? A menos que sepas que puedes golpear la pelota a una buena distancia con al menos un poco de precisión y consistencia, comience desde los tees mas adelantados. Después de una ronda o dos desde los tees delanteros, tendrás una idea bastante buena (según tu puntuación y tu nivel de frustración) si debes moverte a una base mas larga.

Recuerde siempre la primera regla empírica que mencionamos: si no puedes llegar a los hoyos par 3 de un golpe (estamos hablando de distancia, en realidad no es que la pongas en el green), o no puedes alcanzar los par 4 en dos desde la base que estás jugando, es una buena señal de que necesitas pasar a un juego de tees más corto.

Otro método: use la distancia promedio del hierro 5: Aquí hay otra pauta general para elegir la distancia a la que debes jugar en un campo de golf: tome su distancia promedio con el hierro 5 (por favor, sea honesto), y luego multiplique ese número por 36 y elija los tees que más se acerquen a esa distancia. Ejemplo: pegas 150 yardas con tu hierro 5. Entonces 150 por 36 es igual a 5400. Elija los tees más cercanos a 5,400 yardas. Si golpea su hierro 5 180 yardas, busque tees de alrededor de 6.500 yardas (180 por 36 es igual a 6.480).

Recomendaciones de la PGA of America / USGA para elegir el tee de salida adecuado: En 2011, la PGA of America y la USGA emitieron un conjunto de recomendaciones diseñadas para alentar a los golfistas a jugar con distancias apropiadas. Estas pautas se basan en la distancia promedio que pegas con el driver. Así que encuentre su distancia de driver y ajústala a las yardas que recomiendan estas dos organizaciones. Sea honesto, pues si no lo es, se engaña a sí mismo:

Distancia average de driver Tees recomendados

300 yardas 7,150-7,400 yardas

275 yardas 6,700-6,900 yardas

250 yardas 6,200-6,400 yardas

225 yardas 5,800-6,000 yardas

200 yardas 5,200-5,400 yardas

175 yardas 4,400-4,600 yardas

150 yardas 3,500-3,700 yardas

125 yardas 2,800-3,000 yardas

100 yardas 2,100-2,300 yardas

Recomendaciones:

• Siempre juegue la base de la que se sienta cómodo.

• Evite jugar de una base que sea un problema de tiempo para su foursome y el resto del campo.

• Exija a los organizadores de torneos que le ajusten su hándicaps al campo que va a jugar en función del Slope-Rating de ese campo (puede ser que le suba o le baje y eso podría incluso moverlo de la A a la B, según la base que determinen los organizadores).

• Si en su grupo hay dos que juegan de “atrás” y dos que juegan de “adelante’, pónganse juntos en el carrito para agilizar.

• Vaya al driving range y sincérese con su distancia. Recuerde que el promedio de un jugador de fin de semana es de 220 yardas.

• ¿Que gracia tiene jugar desde una base mas larga, si no tienes juego para eso? Juega de la que te corresponde. Punto.

• Si estas jugando bien y ya rondas los 80 o los rompes fácilmente, deberías cambiar de base, para que afines tu juego y estés listo para cuando te toque pegar de allí.

• No juegue pensando que, si una vez pegó 300 yardas con el driver, es su distancia normal. A usted se le “zafó el brazo” y le dio una vez así. Los milagros pasan, pero no todos los días.

• No sienta vergüenza de pegar desde las rojas, si es la base que mejor aplica a su juego. ¡Disfrute!

• Ponga el ego a un lado y goce su ronda.

Para mas info, busque el artículo de TEE IT FORWARD, una iniciativa conjunta entre la USGA y la PGA of America que anima a los jugadores a jugar desde el juego de tees que mejor se adapte a su distancia. Además de proporcionar más diversión a los golfistas, adelantar el tee también es super importante para agilizar el juego, encontrando que: * 56% jugó más rápido * Es probable que el 56% juegue golf con más frecuencia * El 83% acertó greens con palos de más loft * 85% se divirtió más * El 93% dijo que lo intentará de nuevo. Y usted, ¿que espera?

(Fuente: Brent Kelley, USGA, PGA of America, Golf Digest)

Up and Down.

* Ayer fue la rueda de prensa de Playa Nueva Romana. Con el acuerdo firmado con el PGA of America, ahora el campo se llama PGA Ocean's 4. También fue anunciada la academia de golf. Para mas detalles vayan a nuestra web. * Hace un año, una semana como hoy, el mundo se puso patas arriba. The Players se juega esta semana, y recuerden que hace un año en la segunda ronda el golf entró en pausa. ¡Quien adivinaría lo que venía! * Felicidades Juan José Guerra, Campeón del Tour Canita. JuanJo se puso en "cruise control" el domingo en Corales y con -12 ganó por 7, un hito impresionante. Felicitamos también a los otros tres clasificados al Corales Puntacana Resort and Club, Willy Pumarol Manuel Relancio y Rhadamés Peña. * Hat Off para el Tour Canita. Encabezado por su director, Hiram Silfa, con el soporte de Marcel Olivares y la inversión de la marca, el Canita se ha convertido en la gira de alto nivel mas competitiva en el país, lo cual aplaudimos. En nombre de nuestro golf, GRACIAS.