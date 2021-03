Definida lista jugadores Preolímpico Concacaf

Santo Domingo

El seleccionador nacional Jacques Passy definió a los 20 jugadores de la categoría Sub23 que disputarán el Torneo Preolímpico de Concacaf, que se realizará del 18 al 30 de marzo de 2021 en Guadalajara, México.

Para esta competencia a la que asistirá por vez primera la República Dominicana en la historia, fueron seleccionados los guardametas Johan Guzmán (Real Ávila FC – España), Danilo Campana (Atlántico FC- Rep. Dominicana) y Alessandro Baroni (O&M FC – Rep. Dominicana).

Los defensores son Brian López (Atl. Porcuna – España), Alejandro Jiménez (UE Cornelia – España), Edarlyn Reyes (Real Santa Cruz – Bolivia), Lean Torres (Atlético Pantoja- Rep. Dominicana), José Luis de la Cruz (RCD Carabanchel- España), Sebastian Mañón (Black Rock FC –Estados Unidos) y Joao Urbáez (Alcorcón – España).

Los mediocampos

En la zona medular el cuerpo técnico citó a Juan Carlos Pineda (CD Mirandés – España), Gerard Lavergne (Tucson FC – Estados Unidos), José Omar de la Cruz (CD Calahorra – España), Kelvin Martínez (Jarabacoa FC – Rep. Dominicana), Edison Azcona (Inter Miami FC – Estados Unidos) y Fabián Messina (Hoffenheim – Alemania).

La lista cierra con los delanteros Nowend Lorenzo (CA Osasuna – España), Erick Paniagua Japa (Atlético Pantoja – Rep. Dominicana), Rafael Mata Núñez (Atlético de Madrid – España) y Dorny Romero (Venados FC – México).

El primer duelo será ante el seleccionado de México el 18 de marzo a las 7:30 de la noche, en el Estadio Jalisco.

A los 18 años

El joven futbolista dominicano, Sebastián Mañón, fue convocado para formar parte del equipo nacional sub-23 que buscará un puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Con apenas 18 años de edad, Sebastián, que tiene una vasta experiencia en las selecciones nacionales de menores, estará con el conjunto nacional en las eliminatorias que serán celebradas entre el 18 y el 30 de este mes en Guadalajara, México. Sebastián tiene experiencia de once (11) partidos internacionales con seleccionados nacionales y en el actual capitán de la selección sub 20 del país, en su momento también fungió como capitán del equipo nacional sub 17.

“Representar el país en un equipo nacional es el máximo honor que un futbolista puede tener”, expresó Sebastián al ser cuestionado.

“Me siento muy orgulloso y agradecido de poder representar nuestros colores nuevamente, estoy muy motivado y confiado de que nuestra selección tendrá un excelente desempeño en el preolímpico terminó diciendo.

La República Dominicana enfrentará a Estados Unidos (18/3), México (19/3) y Costa Rica (24/3) como parte del grupo “A”.

Los dos mejores lugares del grupo avanzarán a las semifinales para enfrentar a los dos mejores del grupo “B” conformado por Honduras, Canadá, El Salvador y Haití.

Los ganadores de los partidos de semifinales obtendrán su puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 representando a la Concacaf.