Domantas Sabonis dice que recibe mucha ayuda de su padre Arvydas

Domantas Sabonis, ala-pívot lituano de Indiana Pacers, vivirá este domingo su segundo partido de las estrellas de la NBA fruto de una progresión lograda con esfuerzo, dedicación y en la que, además, su padre, Arvydas, uno de los mejores pívots de la competición cuando militó en Portland Trail Blazers, ha tenido un papel clave.

“Es algo que me ha ayudado, porque miro a mi padre como a un héroe. Todo lo que he afrontado durante mi carrera, siempre le he preguntado primero a mi padre, a ver qué opina, porque él ha pasado por todo y me gusta saber lo que él piensa. Él ve todos los partidos, se queda hasta las 3 o 4 de la mañana en Lituania, me llama y hablamos después. Y eso me ayuda mucho, porque siempre me encanta hablar con él”, aseguró Sabonis.

El jugador de Indiana Pacers participó en un encuentro exclusivo con miembros del NBA Fan Club, una iniciativa pionera de NBA Spain a la que tuvo acceso EFE, en la que habló de la actualidad de la franquicia, con un nuevo entrenador como Nate Bjorkgren tras la salida de Nate McMillan, y repasó su trayectoria en el baloncesto.

“Ahora tenemos un entrenador nuevo y él quiere cambiar toda la organización poco a poco para poder ayudar. Su objetivo es llegar lejos en los ‘Playoffs’, hacer ruido y no conformarnos un año más con la primera ronda. Empezamos muy bien la temporada, pero llevamos dos o tres semanas en las que no nos ha ido muy bien. Nos faltan TJ Warren, Caris LeVert… esperemos que Caris vuelva pronto, TJ ya lo hará más tarde, durante la temporada, y esto nos va a suponer una gran ayuda”, comentó.

Un Sabonis que confía en su química con Myles Turner en la pintura, sobre todo tras la llegada de Bjorkgren al banquillo: “El año pasado, cuando coincidíamos Myles Turner y yo en pista, muchos no estaban convencidos y decían que teníamos que cambiar la defensa, pero este año con el nuevo entrenador, ni lo pensamos. (Nos repartimos a nuestro par) tú tienes a éste, tú tienes a éste. Y a jugar. Y creo que esto nos ha ayudado mucho porque tenemos un entrenador que confía en nosotros. A él le da igual si jugamos cinco grandes o cinco pequeños. Es un poco diferente y más moderno, y le gusta mucho experimentar”, dijo.

Hasta el momento, Sabonis está siendo uno de los nombres destacados de la temporada y, aunque haya sido por la lesión de Kevin Durant, participará, por segundo año consecutivo, en el partido de las estrellas que se jugará este domingo tras promediar 21,2 puntos, 11,3 rebotes y 5,9 asistencias en lo que llevamos de campaña.

“El año pasado, cuando Victor Oladipo estaba fuera por lesión, fue mi primer rol con más de 30 minutos por partido y tenía que aprovecharlo y enseñar que yo también puedo jugar en esta liga, tuve una buena temporada y me seleccionaron para el All- Star. Y este año, es un nuevo reto, porque estoy de líder con Malcolm Brogdon y tenemos que producir”, comentó con los aficionados.

Un reconocimiento que no le llegó fácil a un Sabonis que se formó en las filas de Unicaja Málaga: “Fue difícil la adaptación porque el baloncesto es diferente. Desde Málaga fui a Gonzaga, pasé dos años en el sistema americano y eso creo que me ayudó mucho para que la adaptación a la NBA fuese más fácil. Lo más difícil fue dejar a toda mi familia y a todos mis conocidos e irme a otra parte del mundo a hacer mi vida”, reconoció.

“Mi primer año en Gonzaga me costó mucho, además de no estar con mi familia, todo era diferente: la comida, la gente… fue difícil y obviamente, no fue mi mejor año, porque tenía que acostumbrarme al juego. Yo venía de jugar en la ACB y la Euroliga y pensé que iba a ser más fácil. Por eso, los primeros meses me costó mucho adaptarme y aprender todo. Pero después todo empezó a ir con mucha más fluidez”, continuó.

Además, el ala-pívot reconoció que la presencia de los españoles en la NBA le ayuda a no sentirse tan lejos de casa: “Me llevo muy bien con muchos: con Juancho y con Willy, Ricky, Pau cuando jugaba, con Marc… Me llevo muy bien con todos y cuando hablo con ellos me hacen sentir muy cerca de casa”, dijo.

Por último, durante el encuentro exclusivo con miembros del NBA Fan Club, Sabonis aseguró que le gustaría jugar de nuevo en Europa: “Claro, siempre he pensado en eso, que al final de mi carrera me gustaría volver. Hemos visto a Pau Gasol ahora que ha vuelto, es algo que siempre está en la mente. Pero no sabes lo que va a pasar en diez años o más, pero siempre me gustaría volver a casa”, aseguró.