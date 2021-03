NBA revela participantes de triples y clavadas

AP

Stephen Curry de Golden State y Devin Booker de Phoenix han sido campeones del concurso de triples que se realiza tradicionalmente el fin de semana del Juego de Estrellas. Este domingo intentarán ganar el trofeo de nuevo.

La NBA reveló el martes los 15 jugadores que serán parte de los eventos que acompañarán al Juego de Estrellas en Atlanta. La mayoría tendrán una doble participación en las competencias y el partido.

Los seis competidores en el concurso de triples serán Curry, Booker, el duo de Boston conformado por Jaylen Brown y Jayson Tatum, así como Zach LaVine de Chicago y Donovan Mitchell de Utah —todos participantes en el Juego.

Otros elegidos al Juego de Estrellas: Luka Doncic de Dallas, Domantas Sabonis de Indiana, Julius Randle de Nueva York, Nikola Vucevic de Orlando y Chris Paul de Phoenix, son los seis participantes en el concurso de habilidades. Además estará Robert Covington de Portland, el único jugador actual de la NBA que salió de una universidad histórica afroestadounidense.

Covington estudió en Tennessee State. La organización HBCU será parte de la noche del Juego de Estrellas y la liga previamente había anunciado un fondo de becas para estudiantes negros que recibirán al menos 2,5 millones de dólares como parte de todos los eventos en Atlanta.

El único concurso que no contará con participantes del Juego de Estrellas será el de clavadas. Incluirá a Anfernee Simons de Portland, Cassius Stanley de Indiana y Obi Toppin de Nueva York, quienes participan por primera vez.

Se disputará a dos rondas y los jueces serán cinco excampeones: Dominique Wilkins, Dee Brown, Jason Richardson, Josh Smith y Spud Webb. El evento se realizará al medio tiempo del Juego de Estrellas. El concurso de triples y de habilidades se llevarán a cabo antes del encuentro.

Sólo 18 equipos estarán representados en la cancha durante el Juego de Estrellas, una cantidad menor a la habitual debido a la pandemia. Esto obecece a que el evento será en una sola noche y a que no habrá juego de novatos contra jugadores de segundo año.

Ninguno de los campeones individuales de la temporada pasada —el campeón de clavadas Derrick Jones Jr., quien en aquel momento jugaba con Miami y ahora con Portland; el campeón de habilidades Bam Adebayo de Miami, y el de triples Buddy Hield de Sacramento— regresarán a defender su título.

Atlanta, Charlotte, Cleveland, Detroit, Houston, Memphis, Miami, Minnesota, Oklahoma City, Sacramento, San Antonio y Toronto no estarán representados.