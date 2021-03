El presidente Luis Abinader y los 6 estadios de béisbol

Pedro Almonte

Santo Domingo, RD

Primeramente, saludar el compromiso hecho por el presidente Luis Abina­der de que el gobierno va reparar los estadios, declaraciones que hicie­ra durante la visita de las águilas cibaeñas al Pala­cio Nacional.

Se sabe que ningún país tiene un buen mo­mento económico, sin embargo, la inversión en deporte y recreación no es un gasto suntuoso, in­vertir en deporte y recrea­ción, se traduce en salud física y mental, en unión y paz entre los pueblos y la familia, en recreación sa­na, en reducción de la de­lincuencia.

Por otro lado, cuando hablo de 6 estadios en es­ta entrega, no es que me he equivocado en el nú­mero de los estadios usa­dos en la pelota otoño- in­vernal, sé que son 5, sino, que quiero sugerirle al Señor Presidente, que in­cluya en ese plan, al his­tórico estadio de La Nor­mal, para usarlo como escuela y la estructura co­mo museo.

A continuación, las fi­chas técnicas resumidas de los 6 estadios propues­tos:

Ficha técnica Estadio de La Normal:

Fue inaugurado el 24 de agosto de 1946, siendo Presidente de La Repu­blica el dictador Rafael L. Trujillo, su construcción la dirigió el Ing. Bienveni­do Martínez Brea (Bebe­cito).

Está insertado en el populoso barrio de Villa Consuelo del Distrito Na­cional, Tiene una distan­cia por las líneas derecha e izquierda de 330 pies y por el center 365 pies. Po­see una capacidad de pú­blico de 4500 espectado­res.

Ficha técnica Estadio Quisqueya, Juan Mari­chal:

Bautizado como “Esta­dio Trujillo”, inaugura­do el 23 de octubre del 1955, fue construido por el Ing. Bienvenido Mar­tínez Brea (Bebecito), siendo el primer estadio bajo luces en La RD., es la casa de los Tigres del Licey y Los Leones del Escogido. Está insertado, en el Ensanche La Fe de la ciudad capital, Posee una distancia por las lí­neas derecha e izquierda de 335 pies y por el cen­tro 411, su capacidad de público es de 14,329 es­pectadores

Ficha técnica Estadio Cibao :

Fue inaugurado el 25 de octubre del 1958, construido también en época de Truji­llo, hoy día ubicado en el cen­tro de la cuidad de Santiago, igual que el Quisqueya fue construido por el Ing. Bienve­nido Martínez Brea, es el ho­gar del equipo de Las Águilas Cibaeñas. Posee una distan­cia de 335 pies por la línea derecha e izquierda y 385 por el centro, con una capacidad de 18,077 espectadores,

Ficha técnica Estadio Tetelo Vargas:

Inaugurado el 25 de octu­bre de 1959, fue el tercer es­tadio bajo luces construido en la época de Trujillo, su constructor igual que los dos anteriores lo fue el Ing. Bienvenido Martínez Brea, Bebecito. Es la casa de las es­trellas orientales. Localizado en la cuidad de san Pedro de Macorís, Posee 335 pies por las líneas izquierda y derecha y 385 pies por el centro, una capacidad de público de 8 mil espectadores

Ficha técnica Estadio Julián Javier:

Construido durante el go­bierno del presidente Bala­guer, inaugurado en 1975, localizado en la ciudad de San Francisco de Macorís, Es el hogar de los Gigantes del Cibao. Posee 330 pies por la línea derecha y 335 por línea izquierda, 385 de por la línea central, tiene una capacidad de público de 12 mil espectadores.

Ficha técnica Estadio Francisco Michelli:

Localizado en la ciudad de La Romana, fue inaugu­rado el 19 de noviembre de 1979, en el mandato del Pre­sidente Don Antonio Guz­mán, construido por la em­presa Gulf and Wester, hoy Central Romana Corpora­tion. Es el hogar de Los Toros del Este. Posee 330 pies por la línea derecha e izquierda y 390 pies por la línea central, con capacidad para 10 mil espectadores.

Los parques y antiguedades

El Quisqueya Es el más longevo de todos, al menos de los que se juegan a nivel profesional y su última gran reparación fue hace justo un año cuando vinieron al país los Mellizos de Minnesota y Tigres de Detroit. Se esperan nuevas reparaciones, pues en el 2022 albergaría la Serie del Caribe, siendo el parque donde más se ha montado este Clásico.