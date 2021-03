Silver defiende Juego de Estrellas de la NBA

AP

MIAMI

El comisionado de la NBA Adam Silver ha oído todos los motivos por los que la liga no debería realizar el Juego de Estrellas la próxima semana, en Atlanta y en plena pandemia.

Pero hay dos razones por las que Silver considera que el partido sí debía realizarse: Los fanáticos y la economía de este deporte.

En una entrevista con The Associated Press, Silver dijo que el hecho de que los aficionados hayan depositado unos 100 millones de votos para definir a los titulares del encuentro muestra que la gente se halla atenta a éste en todo el mundo.

El comisionado razonó que esos seguidores querían que se realizara el espectáculo que marca la mitad de la temporada regular en la liga. Y la NBA no quería decepcionarlos.

“Es el factor más grande, la gran participación que obtenemos entre nuestros fanáticos en torno del Juego de Estrellas”, recalcó Silver. “Históricamente, en la era moderna, tenemos casi 100 millones de personas que votan por nuestros Juegos de Estrellas, y registramos prácticamente el mismo número este año, incluso con un periodo abreviado de votación”.

Varios jugadores han preguntado por qué es necesario realizar este partido y cuáles son los riesgos que implica el llevarlo cabo durante la pandemia. La liga ha enfatizado que trasladará a los jugadores hacia Atlanta en vuelos privados, los mantendrá hospedados en un hotel durante una sola noche.

Disputarán el encuentro el 7 de marzo y volverán a casa de inmediato, también en aviones privados.

La NBA considera que ese plan, combinado con análisis diarios de coronavirus y con la cancelación de cualquier evento paralelo al Juego de Estrellas reducirá al mínimo los riesgos de contagio.

“Sabemos que no podemos eliminar completamente los riesgos”, dijo Silver. “Menos en una pandemia”.

La liga ha resaltado durante años el alcance global de sus partidos. El Juego de Estrellas no es la excepción. Será transmitido a más de 200 países, en 40 lenguas.

Se registrarían 1.000 millones de vistas en las redes sociales en torno del encuentro, incluidos los concursos previos, pautados para el 7 de marzo, según la NBA.

“Para una liga que históricamente no tiene una serie de campeonato en una cancha neutral, el enfoque suele estar en la oportunidad de unir a toda la comunidad durante nuestra temporada”, comentó Silver. “Desde luego, no tenemos la oportunidad de hacer eso en persona este año, pero la comunidad de la NBA es 99% virtual.

“Es una comunidad global en las redes sociales, que representa a cerca de 1.900 millones de personas que están involucradas con nosotros. El hecho de que no haya recepciones y fiestas tradicionales o eventos para los aficionados, algo que tristemente extrañaremos, tampoco cambia la experiencia para la mayor parte de nuestros fanáticos.