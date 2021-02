Raimel Tapia en Colorado Rockies

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

El jardinero Raimel Tapia nunca ha hecho ruido en la pelota dominicana, pero en silencio ha hecho su espacio con Colorado Rockies y se ha ganado un puesto de regular. De hecho, será su jardinero central en 2021 y de eso hay pocas dudas, es rápido, tiene buen desplazamiento y su ofensiva es decente.

El jugaba para los Piratas desde el 2016, pero llegó a Colorado y en 2019 fue jugador diario con 426 turnos, promedio de .275, 9 jonrones y 44 empujadas. El año pasado, en 60 partidos, tuvo promedio de .321 con 1 Hr., 17 impulsadas.

Colorado también tiene al dominicano Yency Almonte, un lanzador relevista nacido en Miami de ascendencia quisqueyana. En los entrenamientos están el relevista Carlos Estévez y el infielder Elehuris Montero.

HISTORIA: Colorado es una franquicia nacida en 1993 junto a los Marlins de Florida (Miami)como parte de una expansión. Los dos primeros años jugaron en el Mile Hight Stadium, compartiendo con el equipo Broncos Denver NFL. Su estadio Coors Field fue inaugurado en abril de 1995, capacidad de 46 mil , y allí juegan desde entonces. Su principal logro ha sido asistir a la serie mundial de 2007 ante Boston, aunque no dieron batalla siendo barridos en 4 juegos. Héroes del pasado para Colorado fueron Larry Walker,Vinny Castilla, Andrés Galarrága, Dante Bichette y Todd Helton, además del lanzador Osvaldo Jiménez (ganador de 19 juegos en 2010).

EL MANAGER: Bud Black, antiguo lanzador, es el manager por 5to. año seguido. De 63 años de edad,Black tiene marca de 275-272 con los Rockies..Antes de eso, dirigió a San Diego por 7 años seguidos y de por vida su record es de 924-985, promedio en .484. Como pitcher, ganó 116 juegos en MLB, siendo parte de los campeones Reales de Kansas City en 1985 ante San Luis.

POSICIONES: La rotación la conforman el venezolano Germán Marquez, Kyle Freeland, Antonio Senzatela, Jon Gray y tal vez Chi Chi González..El cerrador es Daniel Bard..Proyectan a Elias Diaz, Venezuela, de receptor, en primera base J.C.Cron, Josh Fuentes o Greg Bird, en segunda Brandon Rodgers, en el short Trevor Story, en tercera Ryan McMahonn, y en los jardines Garret Hampson, Raimel Tapia y Charlie Blackmon

PROYECCION: En 2019 Colorado tuvo marca de 71-91 para el 4to. lugar, en 2020 tuvieron 26-34 igual posición. En 2021 podrían mejorar algo, pero no mucho.

DE LIDOM : A fin de cuentas, Audo Vicente protestó por la larga ausencia del Licey para tomar una decisión sobre el nuevo gerente general, lo hizo saber públicamente y partió a otras tierras.. Ayer conversé con él y me dijo que tenia una oferta del Escogido, no para manager ni gerente, más bien para integrarse a Operaciones de Beisbol en varios roles… Le hablé a José Miguel Bonetti y me confirmó que están hablando y que tal vez hagan un anuncio, o en los próximos días…Licey habría decidido nombrar a Rafael Oscar Perez, pero su directiva y su presidente Domingo Pichardo siguen en silencio… Audo está bien cotizado, pero se le dificulta lograr una plaza que esté a su altura localmente… Ha sido campeón de Lidom con tres equipos (Licey, Escogido y Gigantes), es joven, y labora para los Marineros de Seattle… Caso insólito… Reitero que el preferido del Licey es Rafael Oscar Pérez, según fuentes.

LA NORMAL: Leo y escucho que la alcadesa del Distrito Nacional,Carolina Mejía, mantiene en estudio el caso del estadio de La Normal, ubicado en la calle Duarte con V Centenario… Ojalá esos estudios concluyan en su demolición total, del estadio, y construír allí algo nuevo, digamos parques para pequeñas ligas y otras tantas cosas, como canchas y gimnasios para los clubes de la zona. Sería lo mejor.