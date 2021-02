El "Canelo" Álvarez busca las joyas que su dinero no puede comprar

EFE

México

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, mejor libra por libra del boxeo mundial, enfrentará el próximo sábado al turco Avni Yildirim, en el inicio hacia su nueva meta: conquistar los cinturones de peso supermedio que no puede comprar con dinero.



Aunque su fortuna es calculada en casi 300 millones dedólares, no le alcanza para hacerse con las fajas que pretende, las cuales solo podrá lograr, si mantiene su disciplina de asceta en el gimnasio y confirma en el cuadrilátero ser el mejor peleador del mundo.



El sábado en Miami, el boxeador de 30 años expondrá sus cinturones de peso supermedio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial (AMB) y si los retiene, quedará listo para retos más ambiciosos, ganar los títulos de la Organización Mundial y la Federación Internacional.



"Lo que me genere un riesgo es lo que me gusta; quiero todos los cinturones de mi división", dijo en diciembre pasado el tapatío, luego de vencer al británico Callum Smith para hacerse de las fajas que defenderá el sábado.



Polémico, a veces cuestionado porque en algunos medios del boxeo le critican no enfrentar a los mejores rivales, "Canelo" es el púgil más mediático de la actualidad, un fenómeno de mercadotecnia, pero también un deportista que si bien sale en las revistas del corazón y lleva una vida lujosa, a la hora de trabajar es disciplinado.



Con una pegada que le ha permitido ganar antes de tiempo en 36 de sus 54 peleas ganadas, Álvarez ha mejorado como boxeador, su defensa es de las mejores y de la mano del entrenador Eddy Reynoso aprendió a ser más paciente, lo cual lo tiene en la cima.



Yildirim, con 21 triunfos, 12 por nocáut, y dos derrotas, está abajo en los pronósticos, aunque es un púgil fuerte que busca los combates y posee el hambre de quien se sabe ante la oportunidad de su vida, lo cual lo hará más peligroso.



"Canelo" llegó a Miami confiado, con la seguridad de que saldrá adelante como paso previo a dos retos que lo obsesionan, quitar los invictos al británico Billy Joe Saunders, campeón de la Organización Mundial de Boxeo, con 30 triunfos consecutivos, y el estadounidense Caleb Plant, monarca de la Federación Internacional, con 21 peleas ganadas en fila.



En Hard Rock Stadium de Miami estará abierto a unos 15.000 aficionados en el inicio de lo que puede ser uno de los años más importantes de Saúl Álvarez, quien, según su entrenador, al retirarse lo hará como el más grande púgil de México en la historia, palabras mayores.



Con carros lujosos, joyas, historias de amor con mujeres hermosas, hijos saludables y una colección de caballos de raza, podría pensarse que "Canelo" posee todo lo material que puede desear el más ambicioso de los humanos.



Es una verdad a medias. El mexicano sueña con las prendas que no puede comprar su dinero, esas que solo se obtienen a cambio de trabajo duro y de exponer la cara, el hígado y los pulmones, a golpes contra rivales poderosos. En busca de esas joyas irá a partir del sábado.