Bayern de capa caída en la Champions

LONDRES

Lo que hay que seguir previo a la segunda serie de duelos de ida de la ronda de octavos de la Liga de Campeones el martes y miércoles.

El campeón defensor Bayern Múnich afronta varios problemas antes del duelo del martes. El coronavirus ha tenido un efecto adverso en el club, que no contará con Thomas Mueller y Benjamin Pavard para el duelo en Roma, aunque Javi Martínez y Leon Goretzka se recuperaron.

El último reapareció el sábado, participando en la segunda mitad del partido, pero no pudo prevenir que el líder de la Bundesliga sucumbiese 2-1 ante Eintracht Frankfurt, días después de que el gigante bávaro empató 3-3 en casa ante Arminia Bielefeld, un equipo amenazado por del descenso. El mediocampista francés Corentin Tolisso también está fuera tras sufrir un desgarre en un músculo durante un entrenamiento la semana pasada.

El Atlético llega al encuentro desinflándose en la Liga española. Los goles de Luis Suárez llevaron al equipo de Diego Simeone a la cima, pero apenas cuentan con una victoria en las últimas cuatro fechas.

Simeone se ha apartado de su tradicional esquema 4-4-2, con el cual el Atlético dejó en el camino al campeón reinante Liverpool en la pasada edición. Ahora Simeone apela a una línea de tres en el fondo, y recupera a dos extremos para acompañar a Suárez y João Félix en el ataque.

Thomas Tuchel no ha perdido ninguno de sus siete encuentros desde que asumió como técnico de Chelsea a fines de enero. Chelsea es un hueso más duro de roer en comparación con el equipo bajo el mando de Frank Lampard. Pero su ataque no ha estado muy fluído y se topará contra la férrea defensa del Atlético.

El duelo de ida se llevará a cabo en Bucarest, Rumania, debido a las restricciones de viaje que prohíbe que visitantes del Reino Unido ingresen a España.