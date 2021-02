Pache puede ser el jardinero titular de los Bravos este año

MLB.com

Fue fácil dejarse impresionar por lo hecho por el dominicano Cristian Pache luego de ser nombrado titular en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional del año pasado. Pero el manager de los Bravos Brian Snitker indicó que es muy pronto para asumir que el prospecto comenzará el año como el jardinero central titular de Atlanta.

"Ya veremos cómo van los entrenamientos primaverales", dijo Snitker. "Me encanta lo que hace Pache. Pero es como le dices a los jóvenes, 'No tienes una postalita de béisbol todavía' así que tiene que ganarse el puesto".

Pache se convirtió en titular de los Bravos luego de que una lesión en el oblicuo apartara a Adam Duvall del Juego 1 de la SCLN. La experiencia previa del joven patrullero en Grandes Ligas había consistido de dos juegos de temporada regular y dos sustituciones defensivas en los playoffs.

Pero Pache se fue de 22-4 con un doble y un cuadrangular en los playoffs, generando razones para ser considerado como la mejor opción interna del club. Su gran potencial defensivo quedó en evidencia cuando le robó un cuadrangular a Max Muncy en el Juego 5.

La interrogante consiste en si lo mejor será que continúe jugando en las Mayores a diario o que siga desarrollando su ofensiva en las menores, mientras los Bravos se la juegan con el venezolano Ender Inciarte.

"No voy a decir si es una competencia o algo por el estilo", dijo Snitker. "Vamos a tener toda la pretemporada. Todos tendrán la oportunidad de jugar mucho. Veremos qué pasa".

"No voy a decir si es una competencia o algo por el estilo", dijo Snitker. "Vamos a tener toda la pretemporada. Todos tendrán la oportunidad de jugar mucho. Veremos qué pasa".

Aunque Snitker quiere describir la lucha por la posición como una competencia, Pache llega a los campamentos con la posibilidad de ser el patrullero central de todos los días de los Bravos. Si se gana el puesto, Inciarte se convertiría en un costoso cuarto jardinero, cuya asignación principal sería entrar como sustitución defensiva del dominicano Marcell Ozuna al final de los juegos.

Pero si Pache demuestra que le conviene comenzar el año en las menores, entonces los Bravos pueden otorgarle la pradera central a Inciarte o mover a esa posición al venezolano Ronald Acuña Jr. Claro, esa segunda opción requiere de otro guardabosques para las esquinas.

Pache, quien es el 12do mejor prospecto de las Mayores según MLB Pipeline, dio 11 jonrones con un OPS de .815 en 104 juegos en Doble-A Mississippi en el 2019. Desarrollando finalmente el poder en los últimos años, las interrogantes sobre sus habilidades ofensivas han disminuido.

Pero el quisqueyano de 22 años tendrá que demostrar su talento en las próximas semanas mientras compite con Inciarte, quien ha bateado .225 con un OPS de .657 en las últimas dos campañas. El tres veces ganador del Guante de Oro devengará US$8 millones en el último año de su contrato.

"Creo que se trata de ver dónde está cada quien en esta primavera", dijo Snitker. "Dejaremos que los juegos y los desempeños de cada uno dicten el camino. No sé de qué otra manera podríamos hacerlo".