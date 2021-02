Vladi Jr. rendiría más con mejor forma física

Keegan Matheson

MLB.com

Todos los años, cuando el dominicano Vladimir Guerrero Jr. se reporta al campamento primaveral de los Azulejos, con él llega uno de los temas principales del invierno.

De cara a las campañas del 2018 y el 2019, Guerrero causó sensación y las esperanzas de la novena de Toronto reposaban directamente sobre él. En el 2020, la aptitud física de Guerrero y su posición defensiva fueron foco de atención, ya que fue trasladado a la primera base. Todo eso sigue siendo tema de conversación en el 2021, pero con un tono más optimista para Guerrero, quien cumplirá 22 años en marzo.

Si has estado pendiente de la cuenta de Instagram de Guerrero este invierno, has visto bastantes videos del quisqueyano trabajando en su aptitud física, y para su crédito, ha mejorado bastante en ese sentido. Con la atención que ha captado ese tema y su defensa a medida de que lucha por recuperar el puesto de tercera base, se ha hablado menos de la ofensiva de Guerrero, que estuvo considerada élite no hace mucho cuando era el mejor prospecto de Grandes Ligas.

Los Azulejos esperan que la mejorada aptitud física de Guerrero le permite rendir más al bate.

“Mucho tiene que ver con la habilidad atlética que puedas reproducir”, señaló el gerente general Ross Atkins. “Entre mejor sea tu condición física, más repetibles serán las cosas, porque puedes reproducirlas más en tu práctica”.

“Reproducir” es la palabra clave aquí. A finales del 2019, Guerrero se veía fatigado y reconoció que así se sentía. Hubo momentos en los que produjo un swing violento, pero en muchas ocasiones, dejaba caer sus manos y sus hombros, lo cual provocaba que la bola chocara contra el suelo. Analizando sus métricas en el 2019, el promedio del ángulo de partida de Guerrero de 6.7 lo colocó en el 369no lugar entre 398 bateadores con 100 visitas al plato o más. En la temporada abreviada del 2020, dicho número se redujo a 4.6 grados, ocupando el 325to puesto entre 352 bateadores que tuvieron 50 visitas al plato o más.

Entonces, la idea es que esta versión superior de Guerrero debe permitirle reproducir la mejor versión de su swing con más consistencia que en las últimas dos temporadas. En un mundo perfecto, los ajustes invernales de Guerrero le permitirían maximizar su swing no solamente en los entrenamientos de primavera, pero en el transcurso de 162 juegos y en la postemporada. La velocidad de salida nunca será un problema para Guerrero, pero mejorar el ángulo de partida será la clave para que alcance su potencial.

Si Guerrero logra ser más consistente con su habilidad atlética, como dice Atkins, le dará más oportunidades a otros bateadores de los Azulejos de aportar como bateador designado. Sea como sea que Guerrero divida su tiempo de juego entre la primera base y la tercera, usarlo como BD en un tercio de sus partidos – como fue el caso en el 2020 – no es ideal para Toronto.

Ahora mismo, los Azulejos cuentan con cuatro jardineros “titulares”: George Springer, el cubano Lourdes Gurriel Jr., el dominicano Téoscar Hernández y Randal Grichuk. Si el receptor Alejandro Kirk hace el roster del equipo brazo, representaría otro bate que podría fungir como BD de vez en cuando. Por lo tanto, los Azulejos con un mejor equipo si Guerrero está jugando defensa todos los días y deja el rol de BD como opción para otros.

Aún es temprano en el 2021, pero en cuanto a las cosas que están bajo su control se refiere, Guerrero lo ha hecho todo bien. No hay una fórmula mágica para convertir estos cambios físicos en un buen promedio y un OPS alto. Pero si le permiten a Guerrero ser quien es en realidad al bate toda la temporada, entonces todas estas conversaciones regresarán a lo que nos puso a hablar sobre el dominicano en el 2015: su enorme potencial.