Zack Britton sobre Domingo Germán: “Lo que él hizo no tiene lugar en el juego”

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El relevista de los Yankees de Nueva York, Zack Britton, expresó que la acción realizada por su compañero de equipo, el dominicano Domingo Germán, quien fuese suspendido por la oficina del comisionado de Grandes Ligas por un total de 81 partidos tras un incidente de violencia doméstica contra su esposa, no “tiene cabida en el estadio ni fuera de él”

“Él no me debe nada, mi trabajo es salir a lanzar…a veces uno no tiene control sobre cuáles son tus compañeros de equipo. No estoy de acuerdo con lo que él hizo, y no creo que eso algún tipo de lugar en el juego, dentro o fuera del terreno”, explicó Britton cuando se le preguntó sobre el retorno de Germán a los Yankees.

Germán tenía marca de 18-4 con efectividad de 4.03 en 2019, cuando se le dio licencia el 19 de septiembre, mientras las Grandes Ligas investigaban el presunto incidente de violencia doméstica con su novia, con quien tiene al menos un hijo. El pitcher perdió los últimos nueve partidos de la temporada regular y los nueve encuentros de Postemporada de New York.

El dominicano fue suspendido por 81 juegos el 2 de enero de 2020, sanción a la que le faltaban 63 partidos. En 2020 no participó en la temporada recortada por la pandemia ni en Playoffs.