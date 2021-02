Una gran apuesta

Héctor J. Cruz

Esto de que a Fernando Tatis Jr. le otorgarán un contrato de US$340 millones por 14 años en San Diego pinta espectacular . Y también lo retrata como un fenómeno, porque le extienden ese tipo de negocio cuando ha participado muy poco en Grandes Ligas.

Una temporada completa de MLB tiene 162 juegos y 183 días, y Tatis en dos años ha aparecido solo en 143 partidos, 84 juegos en 2019, su año de debut, y otros 59 el año pasado.

La historia es la siguiente. Robinson Canó agotó 8 temporadas con los Yanquis de Nueva York antes de que los Marineros de Seattle lo firmaran en la agencia libre en 2013 por 10 años y US$204 millones, mas otro dinero que llevaron su pacto a US$240 millones.

Cuando Albert Pujols firmó con los Angelinos en 2012 por 10 años y US$240 millones había pasado 11 años con San Luis, y durante ese período el equipo asistió a tres series mundiales ganando dos anillos, 2006 y 2011.

Bryce Harper firmó con Filadelfia en 2019 por 13 años y US$330 millones, pero antes de eso había estado 7 campañas con Washington.

Manny Machado agotó 7 temporadas y media con los Orioles de Baltimore y media con los Dodgers. En 2019, firmó con San Diego por 10 años y US$300 millones. Alex Rodríguez tuvo dos contratos grandes. El primero fue en 2001 en la agencia libre cuando Texas le extendió pacto de US$252 millones , pero antes de eso había pasado 7 años con Seattle. Más adelante, en 2008, Alex recibiría una nueva extensión con los Yanquis por US$275 millones.

Estos son solo ejemplos de que lo de Tatis Jr.no tiene precedente . En 2019 tuvo promedio de .317, 22 jonrones y 53 empujadas..En 2020 tuvo .277-17.-45. Eso significa que sumándolos dos años tiene 143 juegos, 558 turnos,39 jonrones y 98 impulsadas. En proporción de jonrones, tiene 1 Hr.cada 14.3 turnos, entre los mejores para cualquier período de 500 visitas al plato.

Bateo de poder y promedio, velocidad, defensa, fortaleza de su brazo, su disposición al juego, convencen a San Diego que están en presencia de un fenómeno, y que podrán tener un futuro con esta figura, un muchacho de 22 años con el modernismo del peinado, el baile, las redes, todo. Por eso apuestan tanto dinero. Porque de eso se trata: de una gran apuesta a favor del joven dominicano.

ALGO MAS: San Diego se está metiendo en tremendo ambiente… Me permito recordar que ellos firmaron dos buenos pitchers durante la pausa, el zurdo Blake Snell, adquirido desde Tampa Bay, y Yu Darvish, firmado en la agencia libre…La ofensiva no ha experimentado cambios pues tiene a Tatis Jr., Manny Machado, Tommy Pham, el jardinero central Trent Grisham, el derecho Will Myers,el inicialista Eric Homer, entre otros…. Desde luego, el gran enemigo de los Padres en la División Oeste se llama Dodgers de Los Angeles que ganan ese grupo los últimos 8 años.. Jorge Mateo figura en el grupo de posibles sutitutos, y Dinelson Lamet es el tercer pitcher en la rotación.

SERIE DEL CARIBE: El alcalde Santiago, Abel Martínez, sigue haciendo ruido con la Serie del Caribe dizque para Santiago, pero eso más que todo una actitud política del momento, aprovechando la corona caribeña de las Aguilas… Abel tiene el inconveniente del silencio del equipo y, además, su sindicatura no forma parte del gobierno de turno, el del PRM..Es del PLD, y eso dificulta los “accesos”.. Será el gobierno quien aportará los mayores recursos para el clásico del próximo año y no el sector privado..Así las cosas, sería mucho mejor darle ese evento a la gente de la capital, Carolina Mejía, y Lidom no está en contra… La Lidom, liga anfitriona, tendría que garantizar solamente la cobertura económica de hoteles, transporte aéreo y terrestre, viáticos a todos los jugadores, además de los premios a los equipos campeón y subcampeón..etc….Segun datos extraoficiales, eso valdría unos US$2.8 millones, pero Lidom no tiene que depositarle un chele a nadie..Solo comprometerse y cumplir..

DE INTERES: Hubo un robo en la iglesia Las Mercedes, de Santo Domingo. Se robaron 8 alcancías y vasos sagrados..¿Y entonces?..¿Las alcancías estaban vacías o no?.... Un coach de los Mets de Nueva York, Ryan Ellis, fue despedido luego de enfrentar denuncias de acoso sexual a tres empleadas… Los hombres enamorados deben andar “pianitos”, al menos por allá…. La señora Seiko Hashimoto, de 56 años, es la nueva jefa del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio…Sustituye al señor Yoshiro Mori, de 83 años, quien renunció luego de haber sido presionado por declaraciones sexistas al decir que no habían mujeres en el comité porque “las mujeres hablan mucho”..En castigo, pusieron una mujer a presidir…. Ella ha participado en 7 juegos olímpicos en calidad de atleta en patinaje de velocidad sobre hielo y ciclismo de pista….