Porto anestesia a Juventus con goles de camerino

AP

PORTO, Portugal

El Porto emboscó a la Juventus con goles de camerino al iniciar cada tiempo y acabó imponiéndose el miércoles 2-1 en el duelo de ida por los octavos de final de la Liga de Campeones.

Mehdi Taremi adelantó al anfitrión cuando apenas habían transcurrido 63 segundos, luego de un garrafal error del volante uruguayo Rodrigo Bentancur al tratar de cederle el balón al arquero Wojciech Szczesny. Bentancur no se percató de que tenía a Taremi respirándole en la nuca.

La segunda anotación del cuadro portugués cayó a los 19 segundos de la segunda parte, obra de Moussa Marega.

Federico Chiesa anotó a los 82 minutos lo que podría ser un vital gol de visita para la Juventus.

“Nuestro planteamiento cambió después de un minuto, pues cuando recibes goles de esa forma tras un minuto, pierdes la confianza”, aseguró el técnico de la Juventus Andrea Pirlo. “Los chicos bajaron la cabeza y ellos (Porto) pudieron jugar como quisieron, cerrándose y contraatacando”.

“Afortunadamente logramos recuperarnos para acercarnos con el gol de Chiesa. No debimos jugar este tipo de partido y es una pena. Pudimos ser mejores. Habíamos preparado un encuentro distinto”.

El astro juventino Cristiano Ronaldo pasó inadvertido al jugar en su país natal. La Vecchia Signora fue un equipo indolente ante un rival muy bien plantado en sus líneas.

En los últimos segundos del descuento, el árbitro rechazó el reclamo de Cristiano, quien afirmaba que le habían cometido un penal.

La vuelta se disputará el 9 de marzo en Turín.

“La Juventus tuvo su primer tiro de peligro a los 70 minutos y estamos hablando del campeón italiano, un equipo sólido que tiene a algunos de los mejores jugadores del mundo”, indicó el técnico del Porto Sérgio Conceição.. “Eso demuestra la solidez de nuestra actuación”.

La Juve le regaló al Porto la ventaja después de un minuto de juego cuando el centrocampista del equipo italiano Rodrigo Bentancur intentó pasar el balón de regreso al portero Wojciech Szczesny sin darse cuenta de que Taremi estaba detrás suyo e interceptó para tirar desde el área.

La Juventus parecía no tener energía e ideas en una noche que empeoró a los 35 minutos cuando el capitán Giorgio Chiellini salió cojeando con una lesión en la pantorrilla.

El Porto fue aún más rápido al regresar del medio tiempo, cuando Wilson Manafá corrió por el callejón derecho del área antes de abastecer con una diagonal retrasada a Marega, quien definió pegado a un poste.

Pirlo pidió el cambio de Weston McKennie tras una hora de partido por el delantero Álvaro Morata, quien tiene seis goles en el mismo número de encuentros de la Liga de Campeones esta temporada. La Juventus se vio más peligrosa tras su ingreso.