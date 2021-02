El Abejón, la Avispa y los campamentos

Yoel Adames

Esa vez les dije que no tenía velas en ese entierro y que sencillamente los promotores, manejadores, corredores o como gusten llamarse los que llevan a pelear fuera del país a nuestros boxeadores, seguían con la vieja escuela de no hacer campamentos en el extranjero para los grandes combates, titulares claro, y que tengan buen dinero que lo permita.

No se trata de un asunto moderno, sino de las grandes peleas, los rivales buscan concentración, otras veces localidades que les sirvan de motivación y promoción y ahí se instalan a prepararse.

Hay que entrar la mano a lo profundo del bolsillo, sí, pero si esto garantiza optima preparación, buena concentración, un mejor equipo, alejamiento de cualquier ‘tentación’, entonces es sinónimo de triunfo… Así, me alegra de forma muy particular ver a nuestro campeón Alberto –Avispa- Puello hacer maleta para instalarse en Puerto Rico.

OTRA ESCUELA: Puello tendrá en PR la atención del entrenador Belvin García, que de hecho merece nuestro reconocimiento por la forma en que ha rescatado la carrera de Javier “Abejón” Fortuna, recuerden que perdió el cetro pluma en la balanza; y no fue campeón ligero (su tercer cinturón) por no marcar el peso ante Robert Easter Jr., no hacia 135 libras tampoco; ¡ya estaba en welter!

Belvin lleva dos años con el ‘Abejón’ comiendo tranquilo y haciendo sin temor el peso ligero, lo ‘rebobinó’. Ahora hace el peso, luce un boxeador más organizado, sabe aplicar la técnica adecuada y puede manejar las tres distancias con sentido oportuno.

Él puede perder, es un mortal, pero mientras tanto, por lo que se ha visto, ninguno de los campeones lo quiere cerca.

DURA PRUEBA: Avispa Puello ha crecido sin dudas, el entrenador Ángel Castillo (Chicho) le ha limado muy bien la ponzoña y en sus dos peleas titulares ha mostrado avances kilométricos, cada vez es mejor atleta, toma más autoridad en el ring y muestra armas nuevas, efectivas.

Cuando se coronó en 2019 frente a Maravilla Alonso, le propinó unos golpes muy peligrosos apoyado en sus cruces de ‘one-two’ y de inmediato al jab-recto un meteórico gancho de izquierda que provocaron una incisión casi total en el labio superior de su rival, aun no me explico cómo el médico actuante no solicitó la detención del combate y, si lo hizo, por qué el referí se arriesgó a continuar.

EL DESPANZURRE: En diciembre pasado volvió diferente ante el contendor argentino Cristian Rafael Coria, aún más peligroso en un “sin público” en el Hotel Catalonia en el Malecón, lució con mejor uso de la distancia, calmado e inteligente mantuvo a raya a su rival con su jab fuerte y combinaciones repentinas a medio distancia e iba sumando todos los rounds a su favor, abusando de su enorme tamaño (5’10.5’’) para la división de las 140 libras. Claro, esa ventaja de tamaño y alcance no la tendrá ante el cubano, quien también es aventajado en esa división.

Entre una y otra, el campeón interino de los welters Jr. AMB conectaba un uppercut a la parte medio de Coria que parecía suave, en el sexto asalto el argentino producto de ese ¡punzonaso al hígado! cayó como herido de un rayo, cónsono a su triste despanzurramiento ¡sonó la campana!, pero como res pampeana camino al asadero, el argentino desafiante a la faja no pudo levantarse nunca. Hubo que pararlo.

EL RETO DE BELVIN: La misión de los titulares dominicanos y el joven entrenador boricua, muy exigente y respetuoso con su labor, a pesar de se ve muy lindo tener a dos campeones del mundo, no es así, es una gran presión, un gran desafío para el “Bori”. Todos deseamos que pase con “100” el examen, que logre esas metas con Abejón y Avispa, y ahí ganamos y gozaremos todos; pero si las cosas no salen bien, aparecerán muchos fariseos pidiendo: “Crucifícale, crucifícalo, crucifíquenlo”, jajajajajajaja.

¡Vamos Belvin, la fe mueve montañas!