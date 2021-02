Los principales errores de los golfistas amateurs

FÉLIX OLIVO

Santo Domingo, RD

Golf amateur. Para muchos un alivio semanal, pero para otros, una constante lucha con su swing y su juego. Aquí les traigo varios de los principales errores que cometemos los golfistas “de fin de semana”, y consejos para superarlos.

Cero mantenimiento a su swing. Tal como su pelo, el carro o su casa, al swing hay que “darle su mantenimiento” entre usos. Aunque sabemos que es pesado por el tema del transito (la capital está insoportable, los de los pueblos nos llevan esa ventaja), hay que ocuparse de mantener el swing “aceitado”. Y no esta de más, de vez en cuando, visitar a su instructor para que le quite las mañas.

Prestar atención a los fundamentos. De vez en cuando veo gente que deja de jugar un mes, y cuando regresan, juegan mucho mejor. Es porque vuelven a lo básico. Hágalo de vez en cuando. Observe los fundamentos del juego. Vaya al driving range a recordar cómo hizo sus mejores scores, y traiga esa sensación de vuelta a su grip, a su sacada del palo, a su golpe, o a su “follow through”. ¡Back to basics!

No solo mida las yardas a la bandera. Es un error muy común, y la realidad es que hay que observar todo lo que rodea el green u objetivo final. Cuantas yardas debe pegar para cruzar el agua, cuantas hay al bunker de la izquierda, o a la entrada del green, etc. Hágalo, y verá resultados inmediatos. La bandera no lo es todo.

Su mejor golpe no es su yardaje estándar. Si usted se le zafó el brazo y pegó 290 con el driver, no crea que ese es su estándar. No se mienta a sí mismo. Sea realista, y si tiene que pegar el 7 a 130, dele pa’lante, que lo importante es el score, no si sus amigos le dicen “alita corta”. ¡Gran vaina!

Back Swing muy largo en tiros cortos. Simple lógica. Si se va muy largo, tiende a desacelerar cuando va a pegar. Entonces es mejor acortar el swing y pasar la cabeza del palo con la velocidad correcta. Evite “filazos”, “sapitos” y “globitos”. A veces, menos, es mas.

Agresividad “poteando’ para birdie. Aunque entre los hándicaps altos “potear” para birdie no es muy común, se da. El pensamiento no debe ser “hacer el putt”, sino pegar un buen putt que, en caso de fallar, la bola quede cerca del hoyo y así asegurar el par. No ser agresivo y “pasarse de contento” para dejarla a seis pies de la bandera, putt que se falla más de lo que se mete.

Ponga la bola en juego. Recuerde. No es pegar perfecto. Es poner la bola en juego. Trate de asegurarse de que sus tiros no lo van a meter en problemas. Pegue a una distancia pensando en el próximo tiro que va a hacer, para que la bola le quede en una distancia sobre la cual usted tiene cierto dominio. Ah, y recuerde…los par en los par 5 también se hacen subiendo de cuatro (o de tres en un par 4). Disfruten sus rondas.

SEPA MÁS

Up And Down

* Vuelve el Corales Championship. Esos días serán de orgullo para el país con el PGA Tour en Punta Cana del 22 al 28 de marzo. ¡Anótenlo! * El público afecta el performance de los jugadores. Como saben, no hay fans en los torneos profesionales, y acaba de salir un informe que deja ver muy claro cómo afecta la presencia o ausencia de público a los jugadores. * FdG Golf Tour. No se me desesperen que “tamo pueto pa’ eso” con el tour.