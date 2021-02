El Madrid abruma al Valencia y sigue al acecho del Atlético

AP

MADRID

El Real Madrid festejó otra victoria — y lamentó una enésima lesión.

Los merengues respondieron con una plácida victoria 2-0 el domingo ante un inoperante Valencia para mantener el pulso con el Atlético de Madrid y el Barcelona por el título de la Liga española.

Sendos remates desde fuera del área de Karim Benzema y Toni Kroos en el primer tiempo bastaron para certificar la tercera victoria consecutiva del Madrid en el torneo. El equipo de Zinedine Zidane se mantuvo cinco puntos detrás del líder Atlético, que el sábado se impuso 2-1 en Granada y tiene un par de partidos de pendientes.

Pero el resultado en su feudo alterno del estadio Alfredo Di Stéfano deparó otra baja lesión.

El lateral Dani Carvajal se tuvo que retirar antes del descanso en el que era su primer partido desde el inicio del año.

“No lo entiendo, es verdad que son muchas lesiones”, dijo Zidane en una rueda de prensa. “Estoy preocupado porque cuando pierdes un jugador te molesta. Lo siento por Carvajal, es un jugador importante, espero que sea poco. No lo puedo explicar todas estas lesiones”.

Carvajal, quien habría sufrido una recaída de la lesión que le dejó en dique seco durante siete partidos, estaba dentro del grupo de 10 jugadores que por culpa de lesiones han estado fuera de actividad en las fechas recientes. El pelotón incluyen al capitán Sergio Ramos y delantero Eden Hazard.

Como todos, el Madrid lidia con un apretado calendario de partidos debido a la pandemia de coronavirus.

“No voy a entrar en eso”, dijo Zidane. “Ya bastante lío tenemos nosotros. El calendario es el que es, no tuvimos una pretemporada normal, hay muchas lesiones, espero recuperar a mis jugadores que es lo más importante”.

La reciente buena racha merengue — cuatro victorias en cinco partidos — se da tras ganar apenas dos de sus siete partidos previos en todas las competiciones.

Benzema abrió el marcador con un soberbio disparo cruzado desde fuera del área a los 12 minutos. Kroos amplió con otro tiro en el balcón del área a los 42, culminando una buena jugada colectiva.

Desde la sala del videoarbitraje se anuló un tanto del francés Ferland Mendy por posición adelantada antes de recibir el pase que mandó al fondo de la portería a los 61.

“Nos tenemos que concentrar en lo que hacemos nosotros, no podemos hacer más. Y claro, para tener la posibilidad de ser primeros no podemos fallar mucho”, dijo Kroos.

Valencia se estancó en la 12da posición con 24 unidades tras el duelo por la 23ra fecha.