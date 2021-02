MLB disminuirá ligeramente bote de la pelota en medio de aumento de jonrones

AP

NUEVA YORK

Las Grandes Ligas han amortiguado ligeramente sus pelotas de béisbol en medio de un aumento de jonrones durante varios años, confirmó una fuente a The Associated Press el lunes.

MLB anticipa que los cambios serán sutiles, y un memorando a los equipos la semana pasada cita a un laboratorio independiente que encontró que las nuevas pelotas volarán de 1 a 2 pies más cortas en pelotas golpeadas a más de 375 pies. Cinco equipos más también planean agregar humidores a sus estadios, lo que significa que se espera que 10 de los 30 estadios de MLB estén equipados con espacios de almacenamiento con humedad controlada.

Una persona familiarizada con la nota habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el lunes porque el memo, enviado por el vicepresidente ejecutivo de operaciones de béisbol de la MLB, Morgan Sword, fue enviado en privado. The Athletic informó primero sobre el contenido del memo.

La composición de las pelotas de béisbol oficiales de Rawlings utilizadas en los juegos de la MLB ha sido objeto de escrutinio en los últimos años. Se conectó un récord de 6.776 jonrones durante la temporada regular de 2019, y la tasa de jonrones cayó solo ligeramente durante la temporada 2020 acortada por la pandemia: del 6.6% de las apariciones en el plato que resultaron en jonrones en 2019 al 6.5% el año pasado.

Un comité de científicos de cuatro personas encargado por MLB concluyó después de la temporada 2019 que las pelotas de béisbol tenían menos resistencia en promedio que en temporadas anteriores, lo que contribuyó al aumento de potencia. Su informe culpó del aumento en parte a las inconsistencias en la altura de la costura.

Las pelotas utilizadas en MLB son cosidas a mano por trabajadores de la fábrica de Rawlings en Costa Rica, lo que lleva a desviaciones menores e inevitables en la producción que pueden tener repercusiones considerables.

La liga exige que todas las pelotas de béisbol tengan un coeficiente de restitución (COR), esencialmente, una medida del rebote de la pelota, que va de .530 a .570, pero en los últimos años el COR promedio ha tenido una tendencia ascendente dentro del rango de especificación.

En un esfuerzo por centrar mejor la pelota, Rawlings ha aflojado la tensión en el primero de los tres devanados de lana dentro de la pelota. Su investigación estima que el ajuste reducirá el COR de .01 a .02 y también reducirá el peso de la bola en 2.8 gramos sin cambiar su tamaño. La liga no anticipa que el cambio de peso afectará la velocidad de los lanzadores.

El memorando no abordó el arrastre de la pelota, que sigue siendo un tema más difícil de controlar.

Los Colorado Rockies, Arizona Diamondbacks, Seattle Mariners, New York Mets y Boston Red Sox ya tienen humidores. Los cinco equipos que agregaron humidores no fueron identificados en el memo.