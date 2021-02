Fernando Tatis Jr sigue su camino a convertirse en la cara de la MLB

Javier Flores

Cuando piensas en cuáles son las caras del béisbol de Grandes Ligas, inmediata­mente te llegaría el nom­bre de Mike Trout, el jar­dinero de Los Angelinos de Los Ángeles en Anahe­im que es considerado co­mo el mejor jugador de la actualidad y en Mookie Betts, también jardinero de los Dodgers de Los Ánge­les, que no está muy lejos de la conversación de ser el mejor jugador de la liga y viene de ganar su segundo trofeo de Serie Mundial en las últimas tres campañas.

Sin embargo hay un ju­gador que desde su debut en Las Mayores en el 2019, el campocorto de los Pa­dres de San Diego, nativo de San Pedro de Macorís Fernando Tatís Jr, quien a pesar de que en esa prime­ra temporada se vio limita­do a menos de 400 turnos por varias lesiones sufri­das, sus espectaculares ju­gadas, agresivo corrido de bases, sus batazos y so­bre todo sus peculiares ce­lebraciones y “bat flips” lo llevaron a encabezar mu­chos de los “highlights” de esa campaña.

Aunque el mundo vio por primera vez la especta­cularidad de Tatis Jr duran­te ese verano, en República Dominicana ya se habían pasado todo el otoño e in­vierno anterior del talento que se prometía del juga­dor desde que su fue firma­do por los Medias Blancas de Chicago en 2015. En el torneo del 2018-2019, el joven fue el torpedero ti­tular y la principal figura a la ofensiva y defensiva de unas Estrellas Orientales, dirigidas por su padre Fer­nando Tatis, que se coro­naron campeones por pri­mera vez en 46 años en la Liga Dominicana de Beis­bol Profesional (Lidom). Tatis Jr continuó esa gran actuación hacia el campo de entrenamientos de los Pa­dres de San Diego, que re­cién habían firmado a Man­ny Machado para que sea su campocorto en ese 2019, pero el joven logró quedar­se con la titularidad de la posición número seis con Machado retornando a la tercera base.

En ese primer año, en so­lo 84 partidos, bateó para promedio de .317, con 22 cuadrangulares, 53 remol­cadas, con 16 robos. Para el 2020, tuvo una “sensa­cional temporada” que lo vio aplastar 17 jonrones en 59 juegos, capturar su pri­mer bate de plata, ocupar el cuarto lugar en la votación del premio MVP de la Liga Nacional y ganar los hono­res del Primer Equipo All-MLB.

Pieza fundamental

El dominicano fue funda­mental para llevar a los Pa­dres a la postemporada por primera vez en 14 años, y luego se convirtió en el ter­cer jugador más joven en conectar múltiples jonro­nes en un juego de postem­porada. Los Padres fueron barridos por los Dodgers en la Serie Divisional, luego de ganarles a los Cardenales en la serie de Comodines.Tatis viene de Los 39 jon­rones de Tatis en su carre­ra son la mayor cantidad de cualquier campocor­to principal en los prime­ros 150 juegos de su carre­ra que se remontan a 1900.

Portada MLB The Show

Los números de Tatis Jr, la espectacularidad y su esti­lo agresivo de juego lo lle­varon a que su popularidad creciera entre los fanáticos del béisbol, particularmen­te después de que el ma­nager de los Rangers de Texas, Chris Woodwar, lo acusará de “romper las re­glas no escritas” tras conec­tar un cuadrangular con las bases llenas al hacerle swing a un picheo con con­teo tres bolas sin strike, y los Padres ganando el par­tido por un amplio margen. Precisamente con la fra­se “aparentemente he es­tado rompiendo las reglas no escritas del béisbol”, Ta­tis Jr anunciaba que sería el atleta de la portada de MLB The Show 21, el video jue­go oficial de las Grandes Li­gas. El mismo se lanzará el 20 de abril y estará dispo­nible en las consolas PlayS­tation 5, PlayStation 4, Xbox One y Xbox Series X. La imagen tomada para esa portada fue no más que el “bat flip” realizado luego de su segundo cuadrangu­lar ante los Cardenales de San Luis en el tercer partido de la serie de Comodines. Con solo 22 años, Tatis Jr es el jugador más joven en ser elegido para la por­tada de The Show que se remonta a cuando el jue­go debutó en 2006. Tam­bién es un “día histórico” para los fanáticos de los Padres, ya que es el pri­mer jugador en adornar la portada del juego con un uniforme de San Diego.

SEPA MÁS

Segundo

dominicano

David en 2006.

Es el segundo dominica­no en la portada del vi­deo juego, uniéndose a David Ortiz (2006).

Bautista en Canadá.

José Bautista figuró en las portadas del 2012 y 2013 pero solo en la ver­sión canadiense.

Pujols y Manny.

Antes de ello, tanto Al­bert Pujols como Man­ny Ramírez fuero por­tada de las últimas dos ediciones del videojuego MVP Baseball, en los del 2004 y 2005. Tatis sigue al favorito de los fanáti­cos de los Cachorros, Ja­vier Báez.