Van Meter, Melky y Peña guían ÁC a su tercer triunfo

Santo Domingo, RD

El derecho Joe Van Me­ter espació tres hits en seis episodios, Melky Cabrera y Francisco Peña impulsa­ron tres carreras cada uno y las Águilas Cibaeñas cla­sificaron a la fase semifi­nal de la Serie del Caribe al apabullar anoche 11-6 a los Federales de Chiriquí.

El colectiivo de Repúbli­ca Dominicana extendió a tres su invicto en el clásico caribeño y de paso quebra­ron el que tenían los pa­nameños (2-1), que aho­ra descienden al segundo lugar.

Las Águilas tuvieron una fugaz ventaja en el primero contra el abridor Edgardo Sandoval, cuan­do con las bases llenas y un out, Juan Lagares ano­tó en una jugada de pi­sa y corre tras un batazo de foul bateado por Me­lky Cabrera que el antesa­lista dominicano Héctor Gómez atrapó de espalda por los predios del jardín iz­quierdo.

Los Federales igualaron las acciones en el cierre de esa entrada. Con Jesús Ló­pez anclado en tercera y dos outs, el derecho norte­americano dominó al domi­nicano Willy García, cuarto bate del equipo paname­ño, con un rodado de ruti­na que el intermedista re­servista Róbel García pifió y López anotó.

Las Águilas capitalizaron en el cuarto la pobre defen­sa de dos de los cuatro do­minicanos que visten el uni­forme de los Federales y anotaron tres vueltas para poner la pizarra cuatro por una.

Junior Lake lo inició con sencillo al prado izquierdo y Sandoval fue reemplaza­do por el zurdo Eury de la Rosa, nativo de Santiago, quien de inmediato tiró mal a primera tras fildear un ro­dado de Johan Camargo, provocando que los corre­dores anclaran en tercera y segunda.

De la Rosa ponchó a Jo­nathan Villar y posterior­mente golpeó a Francisco Peña y las bases se conges­tionaron nuevamente. Ac­to seguido, en una juga­da entre paisanos, dominó al peligroso Juan Lagares con un batazo por terce­ra, pero Gómez tiró mal a la inicial, anotando Lake y Camargo.

Como si ello fuera poco, el veterano relevista obligó a Canó a dar un corto ele­vado al left que no fue bien medido por Ellen Córdova, anotando Lagares en la ju­gada.

En el quinto la escuadra que dirige Félix Fermín lle­nó otra vez las bases y Fran­cisco Peña se encargó de limpiarla con un doblete por la raya del left que puso el encuentro 7-1 y decretó la salida de Eury de la Rosa.

En su lugar entró Wilfre­do Pereyra, a quien Laga­res recibió con un elevado de sacrificio que llevó has­ta el plato a Peña (8-1). Las Águilas sumaron dos más en el octavo y otra en el no­veno para totalizar once.

La victoria se la anexó Van Meter (1-0), quien se presentó con un excelente control a pesar de que no lanzaba desde el día once de enero, día en que en­frentó a los Gigantes del Cibao en la serie final del torneo de la Liga Domini­cana. No dio base y pon­chó a seis,

Marcos Diplán lanzó las siguientes dos entradas, to­lerando solo un hit.

Rebelión tardía

En el noveno los Fede­rales se rebelaron contra el cerrador Michael Tonkin, a quien atacaron con cinco vueltas e igual número de hits.

Con las bases llenas, el pi­loto Fermín tuvo que apelar a Jhan Maríñez, quien pon­chó a Gómez, que había ini­ciado el noveno con sencillo al center. y se apuntó el sal­vamento.

Perdió Sandoval (0-1), a quien le marcaron dos vuel­tas y tres hits en tres actos, en los cuales transfirió a uno e hizo abanicar la brisa a dos.

SEPA MÁS

Buenas faenas de las ÁC

Out difícil

Robinson Canó, que ayer fue colocado co­mo designado por el di­rigente Félix Fermín, co­nectó dos hits en igual cantidad de turnos y ahora compila de 9-6 en su primera participa­ción en la llamada “Pe­queña Serie Mundial del Caribe.

Impresionante

Los tres abridores del equipo dominicano han lanzado 5 o más entra­das. Carlos Martínez lanzó contra Puerto Ri­co, César Valdez 6 en blanco contra México y Van Meter 6 ante Pa­namá.