Serena Williams pasa fácilmente en la puesta a punto del Abierto de Australia

Serena Williams encontró un rayo de luz en el inicio retrasado del Abierto de Australia, el torneo de Grand Slam que abre la temporada y que comienza tres semanas más tarde de lo habitual debido a la pandemia de COVID-19.

Es hora de recuperarse de una lesión en el tendón de Aquiles que puso fin a su carrera en el Abierto de Francia del año pasado antes de su partido de segunda ronda. Tiempo extra con su hija, aunque en cuarentena de hotel.

La estadounidense de 39 años, siete veces campeona del Abierto de Australia, reinició su larga búsqueda por un título número 24 de Grand Slam con una victoria por 6-1, 6-4 sobre Daria Gavrilova el lunes en un torneo de puesta a punto en Melbourne Park.

Se organizarán seis torneos esta semana para darles a los jugadores la oportunidad de jugar tenis competitivo antes de que comience el primer Major del año el próximo lunes. Williams está jugando en el Yarra Valley Classic, junto con la mejor clasificada Ash Barty y la campeona defensora del Abierto de Australia, Sofia Kenin.

Williams, quinta cabeza de serie, dijo que estaba "empujando los límites" simplemente estando lo suficientemente en forma para competir en Melbourne Park.

"Necesitaba todo el tiempo, no creo que hubiera estado aquí si fuera durante la temporada regular", dijo. “Entonces, vaya, esa fue una bendición no deseada, diría, pero era muy necesaria para mí.

"Así que definitivamente me tomé ese tiempo para recuperarme y hacer lo mejor que puedo, y ahora es mucho mejor".

Williams jugó un partido de exhibición contra Naomi Osaka en Adelaide el viernes pasado en su primera acción posterior a la cuarentena.

Contra Gavrilova en el Margaret Court Arena, usó una camiseta de manga larga durante todo el partido durante un día de verano relativamente fresco en Melbourne y luego dijo que logró lo que se había propuesto lograr en un encuentro de segunda ronda, principalmente la hora y media. en la Corte.

Williams acertó 28 tiros ganadores y tuvo 19 errores no forzados, convirtió tres de sus seis puntos de quiebre y rechazó los cuatro que enfrentó. Luego se enfrentará a Tsvetana Pironkova. Williams venció a Pironkova en los cuartos de final del US Open en septiembre y estaba lista para jugar contra la búlgara en Roland Garros antes de que una lesión la obligara a retirarse.

Las pocas semanas de descanso antes de la temporada significaron que había tiempo suficiente para la preparación mínima.

"Honestamente, no tanto como me hubiera gustado, porque necesitaba tomar - Aquiles ... oh Dios mío, no me di cuenta de que sería tanto tiempo", dijo. "Así que definitivamente estaba superando los límites, pero estoy aquí".

Williams ha estado estancada en 23 títulos de singles importantes desde el Abierto de Australia de 2017, cuando estaba embarazada de dos meses de su hija Olympia, que ahora tiene 3 años.

En otros partidos en el Yarra River Classic, la No. 13 Danielle Collins venció a Nina Stojanovic 6-2, 6-1 y la séptima cabeza de serie Petra Martic derrotó a Vera Lapko 4-6, 6-3, 6-2.

AVANCES HALEP

Simona Halep, segunda clasificada, la jugadora cabeza de serie en el Trofeo Gippsland, ganó 6-4, 6-4 en segunda ronda sobre Anastasia Potapova para avanzar junto con la tercera cabeza de serie Elina Svitolina, la No. 8 Karolina Muchova y la No. 9 Ekaterina Alexandrova.

Anteriormente, Coco Gauff tenía un break de servicio en el segundo set y parecía estar al borde de la victoria en su partido de primera ronda antes de tener que defenderse de Jil Teichmann 6-3, 6-7 (6), 7-6 ( 5).