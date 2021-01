La carrera de Pedro González (2)

Mario Emilio Guerrero

El scout que firmó a Pedro González mientras jugaba para el equipo de la Aviación Militar Dominicana fue el boricua José -Pepe- Seda, quien trabajaba para los Yankees de Nueva York. Seda consiguió el permiso para reclutar a González a través del presidente de los Tigres del Licey, Ignacio Guerra. El dato aparece en el primer capítulo del libro The Fight of Their Lives: How Juan Marichal and John Roseboro Turned Baseball's Ugliest Brawl into a Story of Forgiveness and Redemption (La Pelea de sus Vidas: Cómo Juan Marichal y John Roseboro convirtieron la Pelea más Fea del Béisbol en una Historia de Perdón y Redención), del escritorJohn Rosengren. Tras jugar en la campaña 1957-58 con los Tigres, González fue asignado en 1958 al conjunto St. Petersburg Saints, de la Florida State League, clasificación D. En esa primera campaña en el béisbol estadounidense a Pedro le fue muy bien, pues tuvo promedio de .289, al conectar 162 hits en 612 turnos, incluyendo 16 dobles, 5 triples y 3 jonrones, se robó 31 bases, anotó 117 carreras y empujó 44, bateando de segundo y actuando como intermedista. Quedó líder en hits, carreras anotadas y estafas, siendo seleccionado para integrar el equipo Todos Estrellas del circuito. De acuerdo con los reportes de prensa, Pedro era uno de esos peloteros latinos nacidos para jugar béisbol, que ejecutaba a la perfección la jugada de bateo y corrido en ambos roles, y era el mejor de la liga realzando la doble matanza.

En 1959, Pedro comenzó las prácticas de pretemporada con el equipo Binghamton Triplets, de clase A, y luego de un par de semanas, estaba liderando en bateo a todos los jugadores del campamento. No obstante, le dijeron que en la escuadra había varios intermedistas más experimentados que él y que sería enviado a Columbia, Carolina del Sur, donde estaba la base de entrenamientos de un conjunto de nivel inferior. González creyendo que su destino final sería el equipo Greensboro Yankees, de la Carolina League, clasificación B, dijo que mejor se iba a su casa en República Dominicana, antes de sufrir las discriminaciones raciales imperantes en los estados de Carolina del Sur y Norte. Ante esta situación, la organización decidió enviarlo a su sucursal en la California League, clase C, el conjunto Modesto Reds. Continuará.