Abinader aparta fecha por si AC traen el cetro

PEDRO G. BRICEÑO

Santo Domingo, RD

Tan confiado está el pre­sidente Luis Abinader de que las Aguilas retornarán con la corona en la Serie del Caribe que hasta apar­tó el siete de febrero como fecha para recibirlo en el Salón de Embajadores.

“En el año 2020 vinie­ron al país con el trofeo 20, entonces en este 2021 se desmontarán de avión con la número 21 en ma­nos”, expresó el manda­tario, quien tuvo las pa­labras centrales en el tradicional acto de despe­dida del plantel dominica­no al que le hizo entrega de la bandera nacional.

Ataviado, junto a la vi­cepresidenta de la Repú­blica, Raquel Peña con camisetas y gorras obse­quiada por la Liga Domi­nicana de Béisbol y las Aguilas, Abinader externó sus primeras palabras pa­ra identificarse como un fiel admirador de las ac­tuales monarcas, pero al mismo tiempo valoró y fe­licitó el esfuerzo realizado por cada una de las restan­tes franquicias para ir en busca de la obtención del gallardete en el que fue quizás el torneo más com­plicado en la historia de Li­dom, esto debido a la pre­sencia de la pandemia.

“Espero tenerlo aquí pa­ra el siete de febrero, cele­brando todos la conquista de la Serie del Caribe”, aña­dió Abinader, al responder una cuestionante que pre­viamente había expresado Vitelio Mejía, presidente de Lidom, en el sentido de que buscarán ganar el cetro y el 7 u 8 de febrero esperaban estar de vuelta en el Palacio Nacional ya como miembro del equipo campeón de Do­minicana.

A seguida agregó, “Es­pero que continúen de­mostrando la grandeza, pasión y patriotismo para que una vez más se con­firme de que la Repúbli­ca Dominicana es la capi­tal del béisbol a nivel de las Américas”, sostuvo el mandatario, en su primera despedida a deportistas en evento alguno desde que asumió la presidencia el pa­sado 16 de agosto.

“Sepan ustedes que to­do un país completo estará muy pendiente a su desem­peño, que los estará viendo, que demuestren esa gran pasión y orgullo que nos ha colocado con mucha altura en los primeros planos en el béisbol” señaló.

Antes de su despedida, externó que su gobierno siempre le tenderá la mano al deporte. “Este es su go­bierno”, sostuvo, y más una gran tradición como lo es el béisbol.

Vitelio agradece esfuerzo

Mientras que Vitelio Me­jía agradeció al presiden­te Abinader, al ministro de Salud Pública, doctor Plu­tarco Arias, el viceministro, Edward Guzmán, Samuel Pereyra, administrador del Banco de Reservas por el gran esfuerzo que realiza­ron para que el torneo de béisbol pueda efectuarse y concluya en feliz término.

“En nombre de las seis franquicias que conforman la Liga de Béisbol resalto el apoyo decidido del Pre­sidente Abinader y de sus funcionarios en procura de la celebración del campeo­nato.

“Vencimos todos los obs­táculos, hemos llevado una carrera que no ha sido de metros planos, sino de obs­táculos con la colaboración incansable del Ministerio de Salud”, expresó Mejía Ortiz. “Le doy la gracias en nom­bre de la fanaticada de los seis equipos, que si hacemos la sumatoria, siento el privi­legio de darles las gracias en nombre del pueblo domini­cano. La palabra es gracias señor Presidente, creo que no es accidente, no es fortui­to, es el compromiso asumi­do, honrado y respetado por un hombre de palabra y por un equipo que dignifica a ese hombre de palabra”.

También agradeció al vi­ceministro administrativo de la presidencia, Alberto Rodríguez, quien fue la pri­mera persona que lo visi­tó en las oficinas de Lidom, luego del triunfo de Abina­der como nuevo mandata­rio. “Gracias Alberto”, ex­ternó en su alocución.

Agrega que en el país exis­ten dos cosas trascendentes por la que el dominicano es loco y es la política y su pe­lota, teniendo esta última mayor envergadura, pues cuando el niño nace ya está identificado con la gorra de un equipo determinado.

Algunos peloteros que asistieron fueron Melky Ca­brera, Carlos Martínez, Yu­neski Maya, Rangel Ravelo, Johan Camargo, Lisalberto Bonilla, Darío Alvarez, Joe Van Meter, Robel García, el dirigente Félix Fermín, así co­mo los instructores Luis Polo­nia, Tony Batista y TJ Peña.

Mientras que entre las per­sonalidades, estuvieron Wins­ton Llenas, vicepresidente de Lidom, Junior Noboa, Comi­sionado Nacional de Béisbol, Angel Ovalles, gerente gene­ral de las Aguilas entre otros.

SEPA MÁS

Gran cobertura televisiva

Abridor

CDNDeportes trans­mirá todos los días el primer partido de la jornada. Digital 15 di­fundirá los dos restan­tes. Se hacen gestiones para conectar tam­bién por los canales de los Tigres del Licey y Leones del Escogido.

Grandes ausentes

Ni el presidente de las Águilas, Quilvio Her­nández, ni el ministro de Deportes, Francisco Camacho, participa­ron en la actividad de­bido a que están con­tagiados con el coro­navirus.