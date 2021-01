El Bogey es el principal enemigo del golfista

FÉLIX OLIVO

Bogeys. Debemos acos­tumbrarnos a vivir con ellos pues incluso en el PGA Tour, cuyo lema es “Vivir bajo par “(Live un­der par), el bogey apa­rece si avisar. A nosotros “los mortales”, los fantas­mas del bogey nos ace­chan constantemente, y hasta nos auto llamamos Wyatt Earp por aquello del “hombre sin par”. Pe­ro no todos los bogeys son iguales.

Aunque llegan sin avisar y les pasan “al mas bonito”, los hay de todas las for­mas. Veamos algunas:

El temido “buen bo­gey”: Todos lo conoce­mos. Casi siempre su­cede en el hoyo menos esperado. Ese en el que vas “arrastrando el palo” y pegando “fétido”. Es­tas de 4 en el green y tie­nes un putt de 43 ½ pies a la copa, pintado para do­ble o triple. ¡De pronto…BANG! La metes y te vas con un dulce sabor que te recuerda que no todo esta perdido. Buen bogey, dice el grupo.

Bogey en el hoyo mas difícil del campo: El hándicap 1. Tu néme­sis. Decenas de rondas en el que este hoyo “te saca la lengua”. Ruegas por ir­te aunque sea con un do­ble. Pero un día se alinean todos los planetas y le ha­ces bogey tirando el cuarto desde la arena. Un putt. El mejor amigo del golfista.

Bogey “tripoteando” desde larga distancia. La dejas a 20 pies. “Poteas” para birdie y en tu mente lo único que quieres es de­jarla “dada” e irte tranquilo con tu par. Pero “te pasas de contento”, ye pasas 5 pies, y fallas el putt para par. Bo­gey. El mejor amigo del putt para birdie.

Bogey tras un gran “chip”: Fallas el green. Te queda la bola metida en un “rough” maldito. 3 mi­nutos pensando en lo que vas a hacer, y te decides por un “flop shot recor­tao”. Tiro perfecto que rue­da en dirección al hoyo. No se mete por una pul­gada, pero se pasa 18. Tre­mendo. Marcas la bola, y cuando la vas a “potear” la fallas “sádico” a la izquier­da. Vendrán más chances. Next hole!

Bogey con tres putt desde 10 pies: El úni­co consuelo es que tu jue­go de tee a green fue muy bueno. Te acuerdas que te­nías que ver la caída desde los dos lados antes de ese feo primer putt que te de­jó a cinco jugosos pies a la copa. Fallas el próximo y te sale humo por las orejas. Ponme cinco.

Bogey “aprochando” con el “sand wedge”: Fallar eso es como no sa­ber amarrarse los zapatos a los 30 años. Tienes 96 yardas, y en tu mente está el tiro perfecto. 101 de aire con back spin para dejar­la “muerta”. Pero no. Fila­zo, sapito, o pegas detrás. El caso es que no regulas y haces dos putts. ¡Bienveni­do al club!

Bogey desde el fringe en un par 4 o 5 corto: Ya sea un par cuatro que puedes llegar con el drive, o un par 5 que te permita llegar en dos. Es un chip para eagle al que le pagas un kilometro detrás. Luego viene el odioso 3putt. Been there, done that!.

Bogey con 3 putt desde cinco pies o menos: Pegaste tiros de ensueño. Birdie “pin­tao” y casi imposible ha­cer mas de par. Pegas el putt medio “pasao de fuerza” y la bola bordea el hoyo dejándote un putt para par desde los mismos cinco pies, pe­ro ahora con caída. Dos putts luego, todavía se oye retumbar el eco de tus lindas palabras. se­ñor!

El peor: Bogey con cuatro putts: ¡Si se­ñor! Este es increíble y quizás te pase una o dos veces en toda tu vi­da. Ya sea que estas de uno en un par cuatro, o en un largo par cinco de dos, odiarías hacer tres putts. ¿Pero, cuatro? ¡Bueno bro, esas cosas pasan! Nota final: Fa­vor tener cuidado con el efecto Sergio García. Las frustraciones nunca son buenas. Disfruten sus rondas.