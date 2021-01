Crisleidy Hernández piensa en el retiro por la pandemia

Ramón Rodríguez

Santo Domingo, RD

Crisleidy Hernández Guerrero es uno de los pilares de la selección nacional de balonmano que ha dado al país numerosas medallas internacionales, incluyendo tres de oro, la última fue en los Juegos de Barranquilla, Colombia 2018.

Lleva 20 años en el equipo nacional femenino de mayores, pero casi un año de inactividad por causa de la pandemia del Covid-19, la ha colocado con la incertidumbre de seguir su carrera atlética o retirarse como jugadora.

“Lo que pasa es que iniciando la pandemia tuve un embarazo y me vine a dar cuenta meses después y tuve que cambiar mis ejercicios por simple caminatas”, narra Hernández Guerrero.

El Covid-19 le dejó como consecuencia un embarazo por el confinamiento en el hogar que terminó con el nacimiento de su última hija (Azlehia Castillo Hernández).

Hernández Guerrero, una de las más veterana del equipo tiene el dilema de si sigue o se retira a sus 38 años que acaba de cumplir el pasado 10 de enero y con 20 años en el equipo nacional.

La lateral central del equipo nacional femenino de balonmano tenía dos niños (Amahia y Luis Adrián) al comenzar la crisis sanitarias del coronavirus, hoy, cuando se aproxima un año de la pandemia, Hernández Guerrero tiene tres.

“Es una bendición lo que he tenido, aunque fue un embarazo inesperado”, señala.

Tuvo que recibir ayuda psicológica al venir el embarazo inesperado en plena pandemia.

“Fue traumático para mí porque fue algo sorpresivo, no sabía que estaba embarazada”, sigue diciendo a reputada jugadora del equipo nacional de balonmano que tuvo su tercer bebé en noviembre pasado.

Pausa por la pandemia

Durante todos estos meses Hernández Guerrero no se ha quedado estática en casa.

Ha dedicado mucho tiempo en aprender sobre los fundamentos del balonmano y piensa en ser una futura entrenadora. De hecho, quedó campeona con el equipo de la zona Metropolitana en los Juegos Nacionales Escolares celebrados en Monte Plata. En la actualidad realiza un curso de ciencias aplicadas al deporte de manera virtual y espera concluirlo de manera presencial en Barcelona, España.

“Estoy trabajando para ser entrenadora de las (jugadoras) juveniles”, expresa Hernández Guerrero, quien durante los últimos tiempos se desempeña como representante de las jugadoras de ese deporte a la que ha canalizado asistencias múltiples a través de la federación durante estos tiempos de pandemia.

Tiene la esperanza de asistir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe del próximo año, pero condiciona esa participación a si se siente con fuerza y la suficiente potencia para formar parte del equipo.

“Durante la pandemia he aprendido que la familia es lo más preciado en la vida, he visto quién es tu verdadero amigo, tu compañero, he aprendido a valorar las personas”, cuenta con cierta nostalgia la atleta que aún se mantiene caminando con la esperanza de regresar al equipo nacional.

Cuenta que la pandemia “ha sido un tiempo muy difícil” porque no sabía qué hacer con los niños encerrados en el hogar. Fue necesario someterlos a terapia.

Vocación de jugadora

Hernández Guerrero se inició en el balonmano en la escuela. En el politécnico Nuestra Señora del Carmen del sector Simón Bolívar, con un profesor de nombre Barahona. Poco después la Federación Dominicana de Balonmano estaba buscando nuevos talentos para incluirlas en un proyecto de desarrollo y ella fue una de un grupo de jovencitas captadas de ese centro escolar y no fue hasta el 1999 cuando fue ingresada al equipo nacional en el que aún se mantiene.

SEPA MÁS

Misceláneos de una jugadora

Familia

Está casada con Luis Alberto Castillo con quien ha procreado a Amahia, Luis Adrián y Azlehia Castillo Hernández.

Liga de España

Jugó dos años (2004 y 2005) en España con el club Lleida de segunda división en Cataluña.

Premio

Fue la primera jugadora de balonmano en ser premiada como la Atleta del Año de ese deporte. .

Experiencia

Compitió en el Campeonato Mundial de Balonmano Femenino 2013 en Serbia, donde el colectivo de República Dominicana se ubicó en el puesto 23.

Veterana

El pasado día diez del presente mes la jugadora de 5´10 de estatura cumplió 38 años de edad.