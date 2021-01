Sungjae Im toma la delantera en el The American Express

Aunque Sungjae Im no ha estado en el PGA Tour por mucho tiempo, el surcoreano de 22 años ya se siente muy cómodo en los generosos campos del desierto en The American Express.

También lo hacen muchos otros profesionales, y es por eso que la tabla de clasificación está tan llena de cara al fin de semana.

Tengo un tiro de 7 bajo 65 este viernes en The American Express para tomar una ventaja de un golpe sobre el líder de la primera ronda Brandon Hagy y otros cuatro.

Im, el novato del año de la gira en 2019, tuvo siete birdies en una ronda sin bogey en el Stadium Course de la PGA West, resaltada por tres en cuatro hoyos alrededor de la curva. Después de luchar con su putter en las últimas semanas, conectó un tiro de 22 pies y uno de 18 pies para birdies consecutivos al final de su ronda.

"Visualmente desde el tee de salida, es un campo que realmente me gusta y disfruto jugar, así que me sentí muy cómodo durante toda la ronda", dijo Im. "Los dos campos que jugamos esta semana, me gustan esos campos, y eso es lo que me llevó a una buena puntuación".

Hagy estaba en posición de unirse a Im en 11 bajo, pero hizo un bogey en su último hoyo con un golpe de salida en el bunker de la calle para terminar su 70.

El canadiense Nick Taylor (66), el surcoreano Si Woo Kim (68), Tony Finau (66) y el mexicano Abraham Ancer (65) también tenían 10 menos. Emiliano Grillo (66), Francesco Molinari (66) y Doug Ghim (68) estaban a dos tiros del líder y ocho más con 8 bajo par.

El anfitrión del torneo, Phil Mickelson, falló el corte, pero hizo 18 pares el viernes por primera vez en sus 2.201 rondas de juego en el PGA Tour.

Con sus unidades luciendo nítidas y sus putts de rango medio cayendo regularmente, Im ha tenido otro comienzo fuerte en un torneo en el que ya terminó décimo y duodécimo en su corta carrera en el Tour.

"Estoy bastante satisfecho con la forma en que jugué todos mis tiros", dijo Im. "Hablando de putt, comencé a trazar una línea en la pelota mientras visualizaba mis putts, y eso pareció funcionar bastante bien hoy".

También siento que podría tener una ventaja porque no viajó a casa en Corea del Sur durante las vacaciones debido a la cuarentena obligatoria del coronavirus requerida. En cambio, se quedó en la casa que compró recientemente en Atlanta y practicó para la nueva temporada.

La tabla de clasificación estuvo repleta de puntuaciones bajas como es habitual en el torneo del área de Palm Springs organizado por Bob Hope durante mucho tiempo. Im, Taylor y Ancer estaban entre los 12 jugadores que no hicieron un fantasma el viernes.

Después de dividir las dos primeras rondas en dos campos, todos los jugadores jugarán el alguna vez temido Stadium Course durante las dos últimas rondas. Una densa capa de nubes nunca se convirtió en lluvia el viernes, pero existe la posibilidad de lluvias por la tarde el sábado.

Hagy hizo 10 birdies en su primera ronda, pero tuvo un comienzo difícil el viernes en el Stadium Course con dos bogeys tempranos. Se recuperó con birdies en sus hoyos 16 y 17, pero su avance errante en su último hoyo lo mantuvo a un tiro del ritmo.

“Me siento cómodo aquí”, dijo Hagy. “Soy un niño de California, he estado en Palm Springs muchas veces, así que conozco bien los campos. ... Las dos primeras rondas de este torneo me muestran que las cosas en las que estoy trabajando, especialmente esta temporada baja, definitivamente están mejorando ".

Taylor, quien también lideró el Sony Open después de dos rondas la semana pasada, lanzó un 66 con seis birdies en el Stadium Course. Tuvo tres birdies seguidos en los últimos nueve de su ronda sin bogey, incluido un putt para birdie de 24 pies en el 15 y un 18 en el green de la isla en el 17.

Taylor parece estar tomando una forma impresionante mientras se prepara para defender su título de Pebble Beach en tres semanas.

"Mi juego se siente realmente bien en este momento, así que espero que siga alcanzando su punto máximo", dijo. “Fueron muchos golpes de salida intimidantes, golpes de hierro en los greens. Siento que me perdí en los lugares correctos. Lo conduje muy bien en los par 5 y me di un vistazo bastante fácil a algunos de ellos ".

Mickelson terminó sus dos rondas en 2 más, pero hacer 18 pares se sintió alentador para el veterano de 50 años mientras regresa a su área natal de San Diego la próxima semana.

"Es sorprendente, porque realmente trato de golpear las calles y el centro de los greens y hacer pares fáciles", dijo Mickelson. “Que sea la primera vez, es realmente impactante. ... Hay muchas cosas buenas que sacar: la forma en que conduzco la pelota, mi juego de hierro. Hay muchos aspectos positivos. Si miras la tarjeta de puntuación, es patético. No lo niego. Pero creo que está un poco más cerca de lo que parece ".