Someten a Tiger Woods a quinta cirugía de espalda, se perderá Torrey Pines y RivieraSometen

AP

Tiger Woods ha sufrido un revés en la espalda, y reveló este martes que recientemente se sometió a una quinta cirugía que le impedirá comenzar el año hasta después del West Coast Swing en el PGA Tour.

Woods no jugará la próxima semana en el Farmers Insurance Open en Torrey Pines, que ganó siete veces, la más reciente en 2013. También ganó el US Open en 2008 en Torrey Pines, que alberga el US Open nuevamente en junio.

También se perderá el Genesis Invitational del 18 al 21 de febrero en Riviera, donde se desempeña como anfitrión del torneo.

En un comunicado de su Fundación TGR, que Woods también tuiteó , no dijo cuándo se sometió a la cirugía de microdiscetomía. Fue para remover un fragmento de disco presurizado que le estaba dando dolor en los nervios durante el Campeonato de la PNC el mes pasado que jugó con su hijo Charlie, de 11 años.

Los médicos dijeron que la operación fue un éxito y predijeron una recuperación completa, según el comunicado.

"Espero comenzar a entrenar y estoy concentrado en volver a salir de gira", dijo Woods.

El año en que Woods ganó por última vez en Torrey Pines fue cuando comenzaron a surgir problemas de espalda. Tuvo su primera microdisectomía justo antes del Masters de 2014, y luego tuvo dos más en septiembre y octubre de 2015.

La cuarta cirugía en abril de 2017 fue importante, para fusionar su columna lumbar. El regreso de Woods fue exitoso, lo que llevó a una victoria en el Tour Championship 2018, la primera en cinco años, y lo culminó al ganar el Masters en 2019, su 15 ° major y el primero en 11 años.

Cuando ganó el Campeonato Zozo en Japón en el otoño de 2019, empató el récord de victorias de la carrera de Sam Snead con el No. 82, y el récord parecía ser solo una cuestión de tiempo. Pero nunca estuvo en una disputa seria durante todo el año pasado y se perdió un mes completo con un problema menor en la espalda antes de que el golf fuera cerrado por la pandemia de COVID-19.

Cuando regresó en julio, no terminó mejor que un empate en el puesto 37 en el PGA Championship en siete torneos que jugó. En seis de esos eventos en los que hizo el corte, completó un total de 107 tiros fuera del liderato.

Cumplió 45 a fines del año pasado, y su recuento de cirugías ahora es de 10: cinco en la rodilla izquierda y cinco en la espalda.

Woods dijo después de empatar en el puesto 38 en la defensa de su título de Masters que tiene días que son más difíciles que otros.

“Mi cuerpo tiene momentos en los que simplemente no funciona como antes”, dijo en noviembre. “No importa cuánto lo intente, las cosas simplemente no funcionan como antes, y no importa cuánto presiono y le pido a este cuerpo, simplemente no funciona a veces. Sí, a veces es más difícil que otros estar motivados.

"Sí, porque las cosas simplemente duelen y tengo que lidiar con cosas con las que nunca antes había tenido que lidiar".

Jugó el Campeonato de la PNC con su hijo y terminaron séptimos.

Woods planea estar en Riviera en su papel de anfitrión del torneo. El comunicado solo decía que echaría de menos Torrey Pines y Riviera. No ha sido tan predecible con su agenda en los últimos años antes del Masters del 8 al 11 de abril.

El evento del Campeonato Mundial de Golf que se jugó recientemente en México se mudó a Florida y sigue al West Coast Swing. Luego está Bay Hill, donde Woods ha ganado ocho veces (todas antes de sus cirugías de espalda) pero se ha saltado los últimos dos años, y The Players Championship. Hay tres torneos más después de ese antes del Masters.