Torres y Cabrera producen y las Águilas vencen a Gigantes y obligan 6to. partido

RAMÓN RODRíGUEZ

El debutante lanzador Carlos Martínez (Tsunami) se recuperó de un mal comienzo y dominó la oposición, mientras que Ramón Torres y Melky Cabrera produjeron carreras en turnos oportunos para que las Águilas Cibaeñas derrotaran 9-3 a los Gigantes del Cibao, este sábado, obligando la celebración de un sexto partido.

En un encuentro celebrado en el parque Julián Javier de San Francisco de Macorís, el equipo de Santiago había sido dominado por el abridor de los Gigantes, Dustin Crenshaw, pero después de estar abajo 0-3, remontaron hasta llevarse el triunfo.

Con esta victoria las Águilas Cibaeñas ponen la serie final del torneo que honra la memoria de José Manuel Fernández 3-2, aún a favor de los Gigantes que mañana domingo viajan a Santiago para medirse a las Águilas en el sexto partido de la serie final, en un partido programado para las 5:00 de la tarde en el estadio Cibao.

Carlos Martínez –El Tsunami- (1-0) fue clave, porque luego de aceptar tres carreras en el primer inning, incluyendo jonrones de Ronald Guzmán y Kelvin Gutiérrez, trabajó seis entradas de tres carreras y cinco ponches. Le siguieron Luis Felipe, Luis Castillo, Gregory Soto y Darío Álvarez. Perdió el relevista Ryan Kussmaul.

Las carreras

Los Gigantes atacaron en la primera entrada a Carlos Martínez con dos vueltas. José Sirí negoció boleto después Ronald Guzmán pegó un soberbio cuadrangular que pasó por todo lo alto de la verja del prado derecho. Le siguió Kelvin Gutiérrez con jonrón por el left filder. Gigantes 3, Águilas 0.

Las Águilas Cibaeñas reaccionaron en el quinto ante el abridor de los Gigantes del Cibao, Dustin Crenshaw quien luego de retirar los dos primeros bateadores permitió jonrones seguidos de Ramón Torres y Juan Lagares. Gigantes 3, Águilas 2.

Las Águilas volvieron a atacar en el séptimo ante los lanzamientos de Miguel del Pozo. Juan Carlos Pérez había pegado de hit, le siguió Jonathan Villar pegó sencillo al prado izquierdo, pero Pérez fue puesto out tratando de alcanzar la tercera y en la jugada Villar llegó hasta la intermedia, anotando luego por hit remolcador de Ramón Torres. Águilas 3, Gigantes 3.

En el octavo, los de Santiago volvieron al ataque, esta vez ante Ryan Kussman cuando Rangel Ravelo cuando después de un out fue golpeado, avanzó a la intermedia por hit de Luis Suárez. Le siguió Melky Cabrera quien bateó indiscutible para que anotara Ravelo desde la intermedia y con el disparo desviado a la goma, Suárez avanzó hasta la tercera y Cabrera hasta la segunda, después Francisco Peña fue transferido intencionalmente llenándose las bases. El pitcher Kussman fue sustituido por Ulises Joaquín que dio boleto a Johan Camargo, anotando Suárez y las bases siguen congestionadas. Juan Carlos Pérez consiguió hit al prado derecho, anotando Cabrera y las bases siguen llena con un out, seguido de un rodado por segunda y fue puesto out en la inicial, pero en la jugada anotó Peña, mientras Camargo avanzó a tercera y Pérez a la intermedia, Ramón Torres pegó indiscutible por el jardín derecho, anotandoPeña la quinta carrera del inning. Águilas 8, Gigantes 3.

Las Águilas fabricaron otra rayita en el noveno, esta vez ante el relevista Juan Minaya. Ravelo fue golpeado, Luis Suárez recibió boleto y Melky Cabrera pegó un largo sencillo que dio contra la pared entre left y center, para que anotara Ravelo. Aguilas 9, Gigantes 3. Final.

Por las Águilas, Ramón Torres pegó jonrón, doble y par de sencillos, con tres empujadas y una anotada; Juan Lagares, cuadrangular, con una impulsada y una anotada; Melky Cabrera par de hits con dos empujadas y una anotada; Jonathan Villar un doble, pisó la goma una vez; Juan Carlos Pérez, par de hits, con una empujada, Luis Suárez, un indiscutible y anotó una.

Por los Gigantes, Ronald Guzmán cuadrangular y doble, con dos empujadas y una anotada; Kelvin Gutiérrez, jonrón, con una anotada y una remolcada; Moisés Sierra, doble y hit, José Sirí un hit y una anotada.

Ceremonia

Previo al partido se celebró una ceremonia con la Embajadora de los Estados Unidos, señora Robin Bernstein, el Director de la Policía Nacional Mayor General Edward Sánchez González y el embajador de Colombia, Daniel Alberto Cabral, realizaron el lanzamiento de honor previo al encuentro.

Los invitados estuvieron acompañados Samir Rizek, presidente de los Gigantes del Cibao, así como Luis Esmurdoc, entre otros.