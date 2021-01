Audo Vicente aceptaría la gerencia del Licey

Héctor J. Cruz

Santo Domingo, RD

Audo Vicente está dispuesto a aceptar la gerencia de los Tigres del Licey para el próximo torneo de beisbol invernal.

"En las próximas horas, este jueves, viernes o sábado, tengo una entrevista de trabajo con sus directivos para tales fines, y aunque la decisión es de ellos yo tengo la disposición de asumir el puesto", dijo Audo, en entrevista concedida a Listín Diario y su editor deportivo Héctor J. Cruz.

Audo fue campeón con Licey en el torneo 2016-17, pero no regresó para el siguiente torneo. Sin embargo, en los últimos años se ha mantenido como asesor en el grupo de operaciones de beisbol junto al renunciante Junior Noboa.

"No he trabajado este torneo en que Licey fue eliminado, porque mi organización Marineros de Seattle no quiso debido al Covid-19, pero aquí estoy, dispuesto a ayudar al club", dijo Vicente durante la entrevista.

Junior Noboa anunció recientemente que renunciaba a la posición, y el presidente del Licey ha dicho que están entrevistando un grupo de candidatos, aunque nunca ha citado los nombres.

Aquí puede ver nuestra entrevista: