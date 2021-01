Suns alcanzan a Lakers en la cima del Oeste

AP

PHOENIX 125, INDIANA 117

INDIANÁPOLIS.- Mikal Bridges consiguió 34 puntos, la mayor cifra en su carrera, para que los Phoenix Suns derrotaran este sábado 125-117 a los Indiana Pacers.

Devin Booker añadió 25 puntos por Phoenix, que alcanzó a Los Angeles Lakers, campeones defensores de la NBA, en la cima de la Conferencia del Oeste, con una foja de 7-3, luego de cosechar su primera victoria en Indianápolis desde 2016.

El alero estelar Domantas Sabonis totalizó 28 puntos e igualó la mayor cifra en su carrera con 22 rebotes por los Pacers, que vieron cortada una racha de dos triunfos en fila.

Phoenix se valió de una racha en las postrimerías de la primera mitad para tomar una ventaja de 56-53. Abrió la segunda anotando los pimeros cinco puntos.

Sabonis trató en solitario de mantener cerca a los Pacers, con 16 puntos en los últimos seis minutos del tercer periodo. Pero Indiana nunca tuvo la ventaja en la segunda mitad.

CHARLOTTE 113, ATLANTA 105

CHARLOTTE.- LaMelo Ball se convirtió en el jugador más joven de la NBA en conseguir un triple doble, al aportar 22 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias para que los Charlotte Hornets vencieran este sábado 113-105 a los Atlanta Hawks.

Ball, de 19 años, superó por 177 días a Markelle Fultz, quien era el más joven con cifras de dos dígitos en tres rubros estadísticos diferentes.

Charlotte consiguió así su tercer triunfo en fila.

Ball, la tercera selección general en el draft de la NBA, atinó nueve de 13 disparos de campo, y los Hornets endilgaron a los Hawks su cuarta derrota consecutiva. Se convirtió apenas en el quinto novato en la historia de la NBA en registrar un triple doble, y en el primer jugador de los Hornets en conseguirlo como suplente.

Terry Rozier añadió 23 unidades a la causa de los Hornets.

Ball se había quedado cerca del primer triple doble de su carrera el viernes, en la victoria de los Hornets sobre los New Orleans Pelicans. Finalizó ese día con 12 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias.

El sábado, impuso el récord en la segunda mitad, cuando avanzó por el callejón y prodigó una asistencia para que Rozier atinara un triple.

MIAMI 128, WASHINGTON 124

WASHINGTON.- El Heat de Miami permitió 71 puntos en la primera mitad a los Wizards de Washington, que no tenían personal, y eso fue demasiado para el entrenador Erik Spoelstra.

Con Washington jugando sin sus tres máximos anotadores, el Heat aumentó su intensidad, mantuvo a los Wizards en 15 puntos en el tercer cuarto y ganó 128-124 este sábado por la noche.

Tyler Herro anotó 31 puntos, el máximo de su carrera, y Jimmy Butler casi consiguió un triple-doble con 26 puntos, 10 rebotes y nueve asistencias.

“Todo el mundo podía verlo”, dijo Spoelstra. “No defendíamos con suficiente energía y conexión. Fue bastante obvio. Solo iba y venía. Casi se sintió como un juego de recolección en la primera mitad. En el tercer cuarto, estuvo mucho más comprometido a la defensiva ”.

Miami (4-4) ha alternado victorias y derrotas en sus primeros ocho juegos.

"Este equipo tiene una plantilla muy profunda", dijo Herro. “Cualquier noche cualquiera puede anotar. No estoy realmente preocupado por los números ".

Los Wizards (2-8) perdieron su tercer juego consecutivo y no han ganado en cinco juegos en casa.

Washington jugó sin el máximo anotador de la NBA, Bradley Beal, quien fue un rasguño tardío cuando fue colocado en el Protocolo de Salud y Seguridad de la NBA.

"Me enteré tal vez una hora antes del partido", dijo el entrenador Scott Brooks. “Por un lado, me sorprendió. Por otro lado, esto es lo que tenemos que esperar que suceda. Odias que suceda. Esperas lo mejor, pero no sabes cuál es el siguiente paso ".

También estaban sin su otro base titular, Russell Westbrook, con una lesión en el cuádriceps izquierdo. Westbrook, quien tuvo triples-dobles en sus primeros cuatro juegos con los Wizards, tenía la intención de jugar la segunda mitad de un back-to-back por primera vez después de quedarse fuera de los dos primeros.

El pívot titular de Washington, Thomas Bryant, sufrió una lesión en la rodilla izquierda a menos de dos minutos de juego y no regresó.

Brooks dijo que Bryant se sometería a una resonancia magnética el domingo.

Garrison Mathews lideró a los Wizards con 22 puntos. Deni Avdija anotó 20.

El Heat, que lideró casi todo el camino, superó a los Wizards 28-15 en el tercer cuarto para tomar una ventaja de 103-86.

MILWAUKEE 100, CLEVELAND 90

MILWAUKEE.- Khris Middleton anotó 27 puntos y los Milwaukee Bucks resistieron la ausencia del dos veces JMV reinante Giannis Antetokounmpo para vencer a los Cleveland Cavaliers 100-90 este sábado por la noche.

Antetokounmpo se sentó con espasmos en la espalda después de sufrir una fuerte caída una noche antes en una derrota ante los Utah Jazz.

"Está muy adolorido, muy rígido", dijo el entrenador de los Bucks, Mike Budenholzer, antes del partido. “No hay mucha discusión ni nada hoy. Tenemos la esperanza de que sea algo a corto plazo ".

Bobby Portis reemplazó a Antetokounmpo en la alineación titular de Milwaukee y anotó 17 puntos para que los Bucks (6-4) cerraran una recta final de cinco juegos en la que se fueron 4-1. Después de que Jrue Holiday hizo la primera canasta del juego, Portis anotó los siguientes 10 puntos de los Bucks.

Los Bucks se sobrepusieron a una gran actuación de Andre Drummond de Cleveland, quien anotó 26 puntos y 24 rebotes. Drummond fue el primer Cavalier en tener al menos 20 puntos y 20 rebotes en el mismo juego desde que Anderson Varejao lo hizo contra Boston el 31 de enero de 2012.

Cleveland (5-5) necesitaba una gran noche de Drummond porque le faltaban muchas armas cuando completó un swing de visita de seis juegos.

Collin Sexton, quien promedia 25.1 puntos, el máximo del equipo, se perdió un segundo juego consecutivo por un esguince en el tobillo izquierdo. Otros Cavaliers marginados fueron Kevin Love (distensión de la pantorrilla derecha), Matthew Dellavedova (conmoción cerebral), Dante Exum (distensión de la pantorrilla derecha), Darius Garland (esguince de hombro derecho), Kevin Porter Jr. (motivos personales) y Dylan Windler (fractura de mano izquierda) .

Damyean Dotson anotó 21 y Larry Nance Jr. agregó 17 para Cleveland. Holiday tuvo 15, DJ Wilson anotó 12 y Donte DiVincenzo agregó 11 para Milwaukee.

Los Bucks tenían una ventaja de 19 puntos a principios del segundo cuarto antes de que los Cavaliers volvieran al juego con una racha de 16-0 que incluyó nueve puntos de Drummond.

Cleveland empató el juego a 37 en la canasta de Drummond con 3:12 por jugar en el segundo cuarto, pero Middleton respondió con ocho puntos seguidos y los Bucks cerraron la primera mitad con una carrera de 10-0.

Los Bucks se quedaron al frente el resto del camino.