El béisbol fue un mejor juego porque Tommy Lasorda estaba en él

A Tommy Lasorda le encantaba el béisbol más que nada.

Si de alguna manera era posible, amaba aún más a los Dodgers.

Lasorda vivió su vida envuelto en Dodger Blue, y cuando tomó su último aliento el jueves por la noche a la edad de 93 años, creo que todavía estaba seguro de una cosa.

"Si no amas a los Dodgers", le gustaba decir a Lasorda, "hay muchas posibilidades de que no puedas entrar al cielo".

Bajo ese conjunto de calificaciones, Lasorda ya está ahí. No es necesario presentar sus credenciales en Pearly Gates, incluso si no se presentó con su reluciente uniforme blanco con los Dodgers garabateados en azul en el frente y un gran número 2 en la espalda.

Vivió lo suficiente para ver a los Dodgers romper la sequía de su vida y ganar la primera Serie Mundial del equipo desde que él, Kirk Gibson y Orel Hershiser les dieron la más improbable 32 años antes. Su último deseo era que los Dodgers finalmente volvieran a ganar y, aunque frágil, viajó a Texas en octubre para verlo.

Aún así, incluso en la muerte, queda un deseo.

"Quiero que mi esposa ponga el calendario de los Dodgers en mi lápida", decía Lasorda a menudo. “Cuando la gente está en el cementerio visitando a sus seres queridos, dirán: 'Vayamos a la tumba de Lasorda y veamos si los Dodgers juegan hoy'”.

Los fanáticos tendrán que esperar unos meses para hacer eso, pero la lápida de Lasorda parece ser un lugar de reunión popular antes de los juegos. Era la verdadera realeza de los Dodgers y, junto con Vin Scully, uno de los últimos puentes que quedaban entre Ebbets Field y el Dodger Stadium.

Ahora se ha ido, incluso cuando Vinny lamenta el fallecimiento de su esposa a principios de semana.

"Nunca habrá nadie como Tommy Lasorda", dijo Steve Brener, director de relaciones públicas de los Dodgers durante el reinado de Lasorda. "Fue como un segundo padre para mí".

Si, al final, la medida de la vida de un hombre se puede encontrar en la cantidad de historias que se cuentan sobre él, Lasorda vivió una vida mucho más allá de sus 93 años.

Luchó contra Phillie Phanatic en el campo después de que la mascota se atreviera a desacreditar a sus amados Dodgers e intercambió golpes con los odiados Giants en Candlestick Park. Ganó una Serie Mundial con un equipo heterogéneo que probablemente ni siquiera merecía estar en ella, luego convocó a Gibson fuera de la casa club para ayudarlo a ganar una segunda.

En el medio, se involucró en diatribas en el clubhouse, se deleitó con lasaña en su oficina con Frank Sinatra y dio su opinión a cualquiera que preguntara, e incluso a aquellos que no lo hicieron. Las cintas de sus peroratas posteriores al juego sobre Kurt Bevacqua y Dave Kingman son clásicos clandestinos que vivirán en la tradición del béisbol para siempre.

Entonces, Tommy, ¿qué te pareció que Kingman conectara tres jonrones contra los Dodgers?

“¿Cuál es mi opinión sobre la actuación de Kingman? ¿Qué (improperio) crees que es mi opinión al respecto? Creo que fue (improperio). Pon eso en no me importa (improperio) ”, dijo. “¿Cuál es mi opinión de su actuación? (expletivo). Nos ganó con tres jonrones (improperios). ¿Qué (improperio) quieres decir? ¿Cuál es mi opinión de su actuación? ¿Cómo puedes hacerme una pregunta así? Me voy (improperio) a perder un (improperio) juego, ¿y me preguntas mi opinión sobre su actuación? "

Lasorda pasó 71 temporadas con los Dodgers, ganando su primer anillo de Serie Mundial en 1955 como lanzador zurdo en Brooklyn. Era mejor manager que lanzador, llevando a los Dodgers a cuatro Series Mundiales y ganando dos de ellas. Durante los últimos 14 años de su vida, fue un asesor especial del equipo, sentado en su asiento junto al dugout de los Dodgers en cada juego en casa, a menudo con Don Newcombe y otros a su lado.

Brener, quien habló por teléfono con la esposa de Lasorda, Jo, el jueves antes de sufrir su fatal ataque cardíaco, lo recordaba como un motivador maestro y un promotor magistral que se deleitaba con la escena de celebridades a su alrededor. La élite de Hollywood también lo amaba, abriéndose camino hacia la oficina de la casa club de Lasorda en el Dodger Stadium, donde siempre había mucha comida para acompañar las risas.

Sinatra era un amigo y le prometió a Lasorda que cantaría el himno nacional el día de la inauguración si conseguía el puesto de gerente de los Dodgers. Efectivamente, Sinatra estaba en el plato dando la melodía cuando los Dodgers abrieron en 1977.

“Nadie tiene que decirle a Frank Sinatra que es un buen cantante y nadie tiene que decirme que soy un buen manager”, dijo Lasorda.

Pero no se trataba solo de ganar juegos y pasar el rato con Sinatra, Dean Martin y Don Rickles después de los juegos. Lasorda tuvo tiempo para todos, aunque algunos tuvieron que declarar su lealtad a los Dodgers primero.

Brener recordó haber ido una vez a un hospital en San Francisco con Lasorda, quien había recibido una carta de una familia cuyo hijo estaba en coma.

“Los padres están ahí y Tommy entra y comienza a motivar al niño, diciéndole que se despierte y que él sería el chico murciélago de los Dodgers”, dijo Brener. “Bueno, este niño salió del coma y al año siguiente Tommy me presenta al niño en Candlestick Park y dice que este es el niño con el que hablé en el hospital. El niño rebotó y fue nuestro batboy. fue la cosa más increíble que jamás había visto ''.

Si las historias son legendarias, también lo fue el gerente. Fue fiel a su equipo y siempre fiel a sí mismo, incluso si no soportaba a los tontos, y a los fanáticos de los Gigantes, fácilmente.

Aún así, incluso aquellos que no vieron las cosas para Blue estarán de acuerdo en esto: durante 71 años, el béisbol fue un mejor juego porque Tommy Lasorda estaba en él.