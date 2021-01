5 proyecciones financieras que se romperían en 2021

Félix Olivo

En un año atípico como fue 2020, la proyección natural es que en 2021 haya una sustancial mejoría en todos los aspectos, y el área financiera es una de ellas. He identificado algunas marcas monetarias intrigantes que podrían ser logradas. Veamos:

Dustin Johnson superará los $75MM en ganancias en el PGA Tour: Tras ganar su ansiado segundo major en noviembre pasado, la paga del Masters de 2.7 MM llevó a DJ a superar los 70 millones en su carrera. A sus 36 años ocupa la quinta casilla en la lista de ganancias de todos los tiempos, y debería saltar fácilmente al No. 4 Vijay Singh ($71.236), y al No. 3 Jim Furyk ($ 71.313) en los próximos 12 meses. La pregunta entonces es qué tan alto puede escalar, tanto en 2021 como más allá. La barrera de los $ 75 millones parece muy fácil de superar este año.

Justin Thomas superará los $40MM: No se trata de si lo hará, sino de cuando. A sus 27 años, el 13 veces ganador de la gira tiene $39,444,827 en ganancias en su carrera al entrar 2021. Si defiende su título esta semana en el Sentry Tournament of Champions se gana $1.3MM, si queda solo en segundo, $782,000, e incluso empatando como subcampeón sería suficiente. Al hacerlo, se convertiría en el jugador número 21 en la historia del PGA Tour en cruzar la marca de los $40MM en ganancias (jugando). Sin embargo, si tiene un comienzo lento, podría ser el 22o en lograrlo, porque si no….

Rickie Fowler podría irse adelante. Con 32 años, Fowler inicia 2021 con $39,078,744. Al igual que Thomas, es solo cuestión de tiempo que Fowler logre la hazaña, pero la rapidez con la que suceda es una interrogante debido a la mala temporada 2020 que tuvo “Mr. Bigoticos”. Por primera vez desde que obtuvo estatus completo en el PGA Tour en 2010, Fowler no pudo ganar $1MM en una temporada, y el mes pasado salió del top 50 en el Ranking Mundial por primera vez desde febrero de 2014.

Resulta interesante comparar a Thomas y Fowler a medida que ambos se acercan al hito de los $40MM, pues a Thomas le tomó 160 apariciones, mientras que a Fowler 256.

Lee Westwood o Rory McIlroy: uno de los dos podría convertirse en el primer golfista del Tour Europeo en superar los $40MM de euros en ganancias. Con una campaña en 2020 en la que sumó $2,27MM de euros y un título inesperado del Race to Dubai, Lee fue el líder en dinero del Tour Europeo de todos los tiempos con $37,990MM. Si puede mantener la magia, podría convertirse en el primer profesional del Tour Europeo en superar la marca de los 40.

De su lado, Rory ocupa el segundo lugar con $36.223. Si bien no está claro cuánto jugará McIlroy en el European Tour, cualquier dinero que gane en majors o en los WGC cuenta para sus ganancias (como ocurre con todos los miembros del Euro Tour), por lo que podría superar a Westwood con buenas actuaciones en eventos clave.

SEPA MÁS

El número 200 con 10 millones

Fleetwood cerca.

Podría haber un jugador número 200 en romper los $10MM: Al momento, 198 golfistas han ganado ocho cifras en ganancias profesionales en el PGA Tour, con Tommy Fleetwood a solo $765 de convertirse en el número 199.

No está claro quién será el próximo en hacerlo y se convertirá en el histórico golfista #200 en lograr la hazaña.

Los números 200-205 en la lista de ganancias son todos jugadores retirados.

Los golfistas activos que siguen en esa lista son Sung Kang ($9,549,730, No. 206), Troy Merritt ($9,434,868, No. 211), Branden Grace ($9,409,095, No. 212), Ben An ($9,235,350, No. 215) y Tyrrell Hatton ($9,177,481).