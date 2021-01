Durant durará una semana en cuarentena

Sportnets

La estrella de los Brooklyn Nets , Kevin Durant, se perderá el partido del martes contra los Utah Jazz debido a los protocolos de salud y seguridad COVID-19 de la NBA y se espera que requiera una cuarentena de siete días antes de que se le autorice a regresar, según Shams Charania de The Athletic .

Durant, quien registró 38 minutos en la derrota de los Nets por 123-122 ante los Washington Wizards el domingo, está promediando 28.2 puntos, siete rebotes y 4.8 asistencias en seis juegos esta temporada. Según el Centro para el Control de Enfermedades, los anticuerpos son “proteínas que ayudan a combatir las infecciones y pueden brindar protección contra la enfermedad nuevamente”. Los científicos aún no están seguros de qué grado de inmunidad proporcionan los anticuerpos contra la infección nuevamente. Los protocolos COVID-19 de la NBA no distinguen entre los jugadores que tienen anticuerpos y los que no. En la semana que Durant se perderá, Brooklyn jugará contra Utah, Philadelphia, Memphis y Oklahoma City.. Durant, quien se perdió la totalidad de la temporada 2019-20 rehabilitando una lesión en el tendón de Aquiles, ha sido titular en los seis partidos de los Nets este año. Está promediando 28.2 puntos, 7 rebotes y 4.8 asistencias en 34 minutos.