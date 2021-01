Hay problemas verdes: Gigantes están 3-0

Héctor J. Cruz

Lo cierto es que la presencia de Robinson Canó y Fernando Tatis Jr. en la ofensiva de las Estrellas pintaba que la serie sería competitiva.Sin embargo, ha arrancado con un 3-0 a favor de los Gigantes, y ahora la situación de los verdes es bien difícil. Piensen ustedes que de los cuatro juegos posibles por celebrar hay dos en su sede de San Francisco de Macorís.

José Siri fue el héroe, empató con jonrón en el 8ov. Y en el décimo dio sencillo blandito al bosque derecho para que Abiatal Avelino anotara desde segunda con un espectacular deslice.

El extra innings llegó en el cierre del octavo cuando Siri pegó jonrón solitario por el left-center, su tercero de la serie y en dos días pues había pegado dos el domingo en San Pedro. Abriendo esa entrada, Canó había dando un vuelco al marcador con jonrón de dos ante el lanzador zurdo Derrik Loop, en un ambiente muy meritorio para Robinson.

El juego caminó 1-0 hasta el 8vo a favor de los Gigantes, que habían tenido jonrón solitario de Oneil Cruz en la segunda entrada… Cesar Valdez tiró 5 innings de 4 hits y cero carreras, en una brillante jornada con sus rompientes, que a veces parecen nudillos.. Del otro lado, Ervin Santana, otro liceísta, se mantuvo en el box por 5 innings y el único daño fue el jonrón de Cruz.

Los Gigantes a un triunfo de la final, los verdes deben ganar 4 corridos…y eso se ve solo en algunas películas.

EL HEROE. El derecho Yoaner Negrín fue el héroe indiscutible en el primer triunfo de las Aguilas en su semifinal ante los Toros, con marcador de 3-1..Eso mantiene vivo al equipo aguilucho, que de haber perdido se hubiesen colocado en 0-3, en línea directa al cementerio.

Pero el pitcheo de Negrín les salvó la situación a los cibaeños. Solo un hit permitió en 6 entradas, y aunque dio cuatro bases por bolas pudo sobrevivir bien. Tres relevistas se hicieron cargo del resto, y el cerrador Gregory Soto tiró su piedra de 97 millas para dominar el noveno inning, aunque aceptó hit a Yermin Mercedes. Jorge Mateo fue el último out con ponche.. En el 8vo. El grandeligas Richard Peña aceptó doble empujador al cubano Yasiel Puig para la única carrera de los Toros.

Melky Cabrera sigue encendido. En el primer inning, ante Jenrry Mejía, disparó doble remolcador de la tercera vuelta aguilucha en la serie, todas impulsadas por su bate. Luego hubo doble y sencillo por Rangel Ravelo y Robel García que le arreglaron el escenario 3-1 a los chicos de Santiago. Su último fue en el cuarto inning, pero el pitcheo pudo más. El cuarto juego de esta serie va este miércoles enfrentando a Yunesky Maya, de las Aguilas, y Carlos Hernández, local de La Romana.

DE INTERES: Ayer en Santiago hubo una jugada controversial. Miguel Andújar se deslizó en segunda base, encima de la almohadilla, y el short de las Aguilas Edmundo Sosa no pudo hacer el disparo a la inicial buscando doble matanza. La dirigencia aguilucha argumentó “obstrucción” a la defensa, y el centro de revisión de Lidom les dio la razón decretando el doble play.. Hasta donde entiendo,Andújar lo hizo todo legal: su deslizamiento fue encima de la base, nunca buscó al fieldeador, y eso elimina automáticamente la obstrucción. … Me parece que esos señores de revisión se equivocaron…En el noveno de los Gigantes, con el marcador igualado a dos, Moisés Sierra en primera sin out, Kevin Gutiérrez fue mandado a bateador libre, pitcher derecho, bateador derecho… Era una situación perfecta para intentar el toque de sacrificio, que muchos managers desprecian en forma farandulera…¿Por qué no provocar al contrario con ese corredor en segunda, y un out?..Ahí manda el toque, con perdón del dirigente Luis Urueta… El doctor Edward Guzmán, viceministro de Salud, estuvo ayer en la primera edición de La Hora del Deporte, y dejó claro que ya han desechado la posibilidad de permitir fanáticos a la serie final.. Dos elementos así lo determinan: el incremento de los contagios numéricamente y la eventual extensión del toque de queda para la próxima semana..Eso se entiende, así que no habrá fans en las gradas…Alen Hanson tomó el puesto de Cristian Adames en la segunda base de los Toros. Adames se dislocó el hombro izquierdo el domingo y no volverá este torneo…El panameño Johan Camargo ingresó a juego en la tercera base de las Aguilas. No dejó ver su bate, pero le dio suerte al equipo pues ganaron….Dos de los principales relevistas de las Aguilas, Neftali Feliz y Michael Ynoa, firmaron contratos de liga menor con Filadelfia y están invitados a los entrenamientos.. Ahora, las Aguilas tienen otros talentos..Los Azulejos de Toronto están a la caza del jardinero George Springer, de Houston.Tienen una disputa económica con los Mets, a ver quién ofrece más..,Andan por los US$150 millones…Nota de Luichy Sánchez: Jumbo Díaz ha jugado con cinco equipos en postemporada de Lidom..Solo le falta con Licey, pero eso podría ser el próximo campeonato. Ahora ya no hay chance.