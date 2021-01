Todo lo que se dice de Fernando Tatis Jr. y su talento al cumplir sus 22 años

MLB.com

Con todo lo que ya ha logrado, a veces nos olvidamos de lo joven que es Fernando Tatis Jr. Por ejemplo, en este momento, es posible que necesite un recordatorio amistoso de que Tatis cumple 22 años hoy.

Así es: el cumpleaños de Tatis es el segundo día del año calendario, un día después del cumpleaños de su padre y ex jugador de Grandes Ligas Fernando Tatis Sr. (no, no estamos bromeando, puedes comprobarlo). Y Tatis Sr. tiene la distinción de ser el único jugador en la historia de la MLB en pegar dos (de nuevo ese número) grand slams en la misma entrada.

Entonces, en este día especial, reflexionamos sobre lo increíble que ya ha sido la carrera de Tatis Jr. Aquí hay 22 estadísticas y datos tremendos de Tatis en honor a su cumpleaños número 22:

Compañía histórica

1. Las lesiones y la pandemia de COVID-19 han limitado a Tatis a solo 143 juegos en su carrera hasta este momento de su carrera en la MLB. Sin embargo, está en un aire enrarecido cuando se trata de producción ofensiva antes de los 22 años. En los últimos 80 años, solo otros dos jugadores han logrado un OPS + de 154 o más hasta los 21 años (mínimo 600 apariciones en el plato): Mike Trout (166) y Albert Pujols (157). En general, solo hay otros cuatro: Cap Anson (162), Ted Williams (161), Jimmie Foxx (157) y Rogers Hornsby (155). Son cuatro miembros del Salón de la Fama y dos futuros miembros del Salón de la Fama, si está contando.

2. Si extrapolaras los números de Tatis en 143 juegos en una temporada de 162 juegos, obtendrías lo siguiente:

.301 / .374 / .582, 44 HR, 111 carreras impulsadas, 31 SB

No está mal.

3. En términos de victorias de Baseball Reference por encima del reemplazo, echemos un vistazo a todos los jugadores menores de 22 años que tienen 7 WAR o más en una sola temporada (Tatis ha acumulado 7 WAR en 143 juegos, así que lo llamaremos una temporada ):

Mike Trout: 10,5 (2012), 8,9 (2013)

Rogers Hornsby: 9,9 (1917)

Alex Rodríguez: 9,4 (1996)

Rickey Henderson: 8,8 (1980)

Al Kaline: 8,3 (1955)

Eddie Mathews: 8,1 (1953)

César Cedeño: 8.0 (1972)

Jimmie Foxx: 7.9 (1929)

Andruw Jones: 7.4 (1998)

Mel Ott: 7.2 (1929)

Ken Griffey Jr .: 7.1 (1991)

Carlos Correa: 7.0 (2016)

Es una compañía fenomenal para el fenómeno.

2019 récords y hazañas de novatos

4. El jugador más joven en la historia de los Padres en comenzar el Día Inaugural (28 de marzo contra SF)

5. Jugador más joven desde 1975 (Robin Yount) en tener múltiples hits en el Día Inaugural (2 de 3 contra SF el 28 de marzo)

6. Primer jonrón: 1 de abril contra ARI, tiro de dos carreras ante Merrill Kelly en la sexta entrada de la derrota de los Padres por 10-3

7. El campocorto más joven en conectar cuatro jonrones en los primeros 16 juegos de su equipo (13 de abril en ARI)

8. Jugador más joven en tener un juego de jonrones múltiples en el Dodger Stadium (7 de julio en LAD)

9. El jugador más joven en conectar jonrones de apertura en juegos consecutivos (7 de agosto en SEA, 8 de agosto contra COL)

10. La mayoría de los jonrones iniciales en una sola temporada en la historia de los Padres (6)

11. La mayoría de jonrones (¡22!) De un campocorto antes de cumplir 21 años (8 de agosto contra COL).

12. Racha de hits de 14 juegos desde el 26 de julio al 26 de agosto. 10; seis jugadores anteriores que tuvieron una racha de hits de 10 juegos o más antes de cumplir 21 años: Juan Soto, Ronald Acuña Jr, Ozzie Albies, Bryce Harper, Manny Machado, Mike Trout

13. Terminó tercero en la votación del Premio al Novato del Año de la Liga Nacional a pesar de jugar solo en 84 juegos debido a una lesión

Un gran 2020

14. En la temporada 2020 acortada por la pandemia, Tatis estaba al rojo vivo desde el principio, siendo nombrado Jugador del Mes de la Liga Nacional en agosto después de batear .313 / .388 / .670 con 11 jonrones.

15. Tatis lanzó el primer grand slam de su carrera con un lanzamiento de 3-0 del diestro de los Rangers Juan Nicasio durante una victoria 14-4 en el Globe Life Field el 17 de agosto. Dado lo lejos que estaba San Diego, generó controversia. También marcó el comienzo de la historia en ciernes, ya que los Padres lograrían un grand slam en cada uno de sus próximos tres juegos, convirtiéndose en el primer equipo en la historia de la MLB en pegar un slam en cuatro partidos seguidos. San Diego se había convertido en “San Diego”.

16. Según Statcast, nadie lanzó el balón con más frecuencia en 2020 que Tatis, quien lo hizo a razón de un barril cada ocho apariciones en el plato. Nadie tuvo una velocidad de salida promedio más alta en bolas bateadas, tampoco: la de Tatis fue de 95.9 mph. Tatis también lideró las Grandes Ligas con una tasa de golpes duros del 62,2% .

17. Después de una primera temporada difícil a la defensiva (-13 Outs por encima del promedio)- a pesar de las jugadas espectaculares -Tatis fue uno de los mejores torpederos defensivos del béisbol en 2020, terminando con +7 OAA.

18. Tatis terminó cuarto en la votación del Premio MVP de la Liga Nacional en 2020, y eso solo después de caer en el plato hacia el final de la temporada.

19. Tatis bateó .455 con un par de jonrones para ayudar a los Padres a vencer a los Cardinals en la Serie de Comodines de la Liga Nacional, la primera victoria de San Diego en una serie de postemporada en, sí, 22 años.

20. Tatis conectó dos jonrones en el Juego 2 de la Serie de Comodines de la Liga Nacional (y nos dio un salto de bate épico), al igual que su compañero de equipo Wil Myers: la pareja se convirtió en la primera desde Babe Ruth y Lou Gehrig en el Juego 3 del Mundial de 1932 Cada serie tendrá varios jonrones en el mismo juego de postemporada.

21. Tatis recibió el primer premio Silver Slugger de su carrera después de batear .277 / .366 / .571 con 17 jonrones en 2020.

22. También fue incluido en el equipo All-MLB 2020 (primer equipo).

Y él acaba de empezar

Todo eso, y Tatis acaba de cumplir 22 años. ¿Qué le depara el futuro a esta joven superestrella? El tiempo lo dirá, pero si hay algo que sabemos es que será emocionante ver cómo se desarrolla.