Gigantes del Cibao entregan raciones alimenticias a atletas

SAN FRANCISCO DE MACORIS

Con el respaldo de los Gigantes del Cibao decenas de atletas de alto rendimiento francomacorisano recibieron raciones alimenticias dentro del amplio programa de ayuda social que viene implementando la organización deportiva en favor de los más necesitados durante la pandemia.

Connotados atletas pertenecientes a los seleccionados nacionales de judo, lucha olímpica, beisbol, ajedrez, baloncesto de sala, baloncesto tres por tres, futbol, atletismo, koftbol, boxeo entre otras disciplinas deportivas recibieron numerosas fundas conteniendo artículos de primera necesidad.

También fueron beneficiados prestigiosos entrenadores, personal técnico, árbitros, cronistas deportivos y locutores ligados al área del deporte que desde el inicio de la pandemia no habían sido tomados en cuenta con ningunas ayudas del sector privado ni público.

Así mismo la diputada de la provincia Duarte Dorina Rodríguez entregó decenas de bonos navideños a varios atletas de varias disciplinas deportivas.

De su lado el senador provincial licenciado Franklin Romero y el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos(INDRHI) entregaron bonos navideños a los atletas selecciones del país al igual que a connotados entrenadores y árbitros de la provincia Duarte.

La destacada atleta selección nacional de beisbol Rosy Santos en representación de todos los atletas agradeció al comité organizador de los juegos San Vicente al igual que los Gigantes del Cibao por tomar en cuenta a los atletas francomacorisanos con esta importante

donaciones.

“Agradecemos a Samir Rizek presidente de los Gigantes del Cibao por tan importante gesto de llevar alimentos a los atletas de nuestra provincia que desde el mes de marzo hemos tenido que quedarnos en nuestras casas y parar los entrenamientos para evitar contagiarnos del

COVID 19 ” aseveró.

La actividad estuvo encabezada por la madrina de los Gigantes del Cibao Elizabeth Ureña, la mascota de los Gigantes, la diputada Dorina Rodríguez, entre otros.

Además de los Gigantes del Cibao la actividad fue respaldada por Corporación de Créditos Nordestana, el ingeniero Olmedo Caba director del INDRHI, el senador Franklin Romero, la diputado Dorina Rodríguez, los atletas radicados en la ciudad de New York Wilton Camilo Santos y Rennie Almánzar, jardín Constanza, el empresario residente en New York

Víctor José Abreu entre otros.

El periodista Tony Reyes coordinador general de los juegos San Vicente estuvo en la coordinación de la actividad bajo la supervisión de los destacados técnicos Domingo Ortega, Juan Manuel Javier, Enriquillo Mena, Omar Javier, Juan Eligio Rojas, entre otros.