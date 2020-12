Héctor J. Cruz

El título de Los Ilegales no se refiere al popular grupo musical que comanda Vladimir Dotel. Es una referencia a los peloteros que son suspendidos por dopaje por MLB , pero que son permitidos actuar en las ligas de sus países e independientes.

Es una decisión que tiene de referente el caso de Timo Pérez, suspendido en octubre del 2011, y quien se rebeló y pidió se le dejara jugar con Licey. La demanda fue contra Lidom, contra MLB y su comisionado y metió la mano la gente del sindicato de peloteros de allá.

¿Qué resultó? En mayo del 2012 emitieron una resolución dando causa de ganancia a Timo, quien podría entonces jugar con Licey y liga independiente. A ese instante, Timo tenia 37 años de edad y jugaba en triple A de Detroit. Su abogado era Julio Santamaría, y el jurídico de Lidom era Vitelio Mejía, actual presidente.

Antes que él, la MLB había prohibido jugar a Manny Ramírez, quien en 2011 había sido suspendido en Tampa Bay y abandonó al equipo sin cumplir la sanción. En invierno, se hizo un aparataje para que Manny jugara con las Aguilas, pero la oficina de MLB lo detuvo.

Desde el caso de Timo, son muchos los dominicanos y de otros países latinos suspendidos por dopaje. En el 2012, hubo un grupo de 12 peloteros del “doctor” Anthony Bosch (Biógenesis, en Florida, donde el líder era Alex Rodríguez.

Ese grupo suspendido lo formaron Antonio Bastardo, Ryan Braun, , Everth Cabrera, Melky Cabrera, César Carrillo, Francisco Cervelli, Nelson Cruz, Bartolo Colón, Fautino De Los Santos, Sergio Escalona, Yasmani Grandal, Fernando Martínez, Jesús Montero, Jordan Norberto, Jhonny Peralta, Cesar Puello , Alex Rodríguez y Jordany Valdespin..

Luego se han añadido otros nombres, y el asunto permanece igual. Todos los suspendidos pueden jugar en el extranjero y ligas menores. (En México del Verano no, por su filiación y categorización por MLB).

Pero, en las redes los fanáticos exigen que no los dejen jugar (menos los fans de las Estrellas, obviamente, por los dos jonrones de Robinson Canó el domingo.). Hasta hacen el chiste de que esos dos jonrones fueron “ilegales”.

El tema pudiera ponerse en agenda de MLB_ sindicato en un futuro cercano. ¿Por qué? Por la presión social, en este caso de los fanáticos. El asunto es delicado, en lo deportivo, lo ético y lo moral.

NOTA:_ Me dice el abogado Juan Puello Herrera, comisionado de beisbol del Caribe, que se hacen pruebas de dopaje en las ligas de México y Venezuela..

DE INTERES: El Escogido no le supo a nada a las Estrellas, que barrieron la pequeña serie con dos victorias. La de anoche fue bien cerrada, llegó al noveno con el juego 1-0,pero ahí marcaron otra vuelta remolcada por hit de Lewin Díaz para vencer 2-0.,.Más temprano, combinaron un doble de Robinson Canó y hit de Junior Lake ante el zurdo Enny Romero… En el pitcheo, el héroe fue el zurdo panameño Andy Otero, quien tiró 6 entradas de 2 hits y 7 ponches, Edwin Uceta tiró dos innings en cero y el último cayó en manos de Matt Pobereyko ……. Canó tuvo doble y hit y suma 4 en los dos partidos, mientras la estrella Fernando Tatis Jr. no tuvo de hit..,.Las Estrellas se miden ahora a los Gigantes del Cibao, del otro Macorís, en una serie de 7-4 a partir del sábado…Vladimir Guerrero jr. tuvo mala serie y en tres ocasiones se ponchó con el tercer strike cantado.. Siempre se sonrió y en la última le dijo par de cositas al árbitro…. Enny Romero, que inició por los rojos, ponchó 6 de los primeros siete, y en cinco entradas abanicó a 7, con solo 3 hits permitidos. Las Estrellas siguen en vida, el Escogido se va de vacaciones y en las redes están fulminando al gerente general José Gómez..No veo mucho contra el manager Dave Jauss ni contra los jugadores…. La otra semifinal enfrentará a las Aguilas y los Toros, empezando en Santiago… Por cierto, recomiendo a los ejecutivos de las Estrellas regalar una mascarilla color verde a Canó, que viene mostrando una azul Mets de Nueva York con el número 24..¿No tienen las Estrellas?...Tampa Bay recibe al lanzador zurdo Blake Snell, procedente de Tampa, en un cambio múltiple…. Los Padres se están armando para buscar la serie mundial en 2021 en desafío a los Dodgers pues están en la misma división Oeste de la Nacional….Armando Manzanero, el romántico mexicano y latino de los últimos 50 años, nos dijo adiós.. El sábado fue el salcero boricua Tito Rojas, y el mundo del espectáculo sigue de luto… María Cristina Camilo, un Patrimonio Cultural del arte dominicano, cumplió ayer 102 años…. ¿Y el Covid, y la gente, y los dominicanos? Aquí no le hacen caso a eso…Por eso siguen los contagios y será así hasta que pasen las fiestas el Día de Reyes..O hasta marzo, cuando llegue la vacuna de los ingleses…

NOTAS FINALES: Se quedó la capital sin pelota, se fue Licey hace mucho y también el Escogido..La pelota se queda en el interior..¿Qué pasó ahí? Creo que rodarán muchas cabezas….Admiración para los colegas Michel Tueni y José Luis Mendoza en su narración final de anoche. Desplumaron al León, pero ellos mantuvieron la calma y el entusiasmo, ni siquiera lamentos hubo.. Ellos se “secaron” sus lágrimas hace mucho…. Los Leones perdieron sus últimos 4 juegos de la regular y dos más ahora…¿Quién se va, quién se queda?-.