Buen equipo verde

Héctor J. Cruz

La integración de Robinson Canó y Fernando Tatis Jr. convierten a las Estrellas Orientales con potencial para ser campeón en el presente torneo de beisbol . Ahora tienen presencia de MLB, que se suman a los jugadores que ya habían clasificado al equipo, como Domingo Leyba, el novato del año Jeremy Peña, Sócrates Brito, Lewin Díaz y Christian Bethancourt.

Junior Lake no jugó el tramo final de la regular por estar enfermo (supuestamente del Covid), así que ya veremos en qué condiciones ha vuelto para este mini play off. Eric Filia, que no tiene experiencia de liga mayor, ha estado por debajo esta vez, pero siempre es una buena adición.

Canó viene de una buena campaña con los Mets, en el recortado calendario de 60 partidos. Su promedio fue de .316, con 10 jonrones, 54 empujadas. Tatis jr. también estuvo bien con San Diego, en 59 juegos bateó para .277, 17 jonrones, 45 empujadas. Radhames Liz encabeza el cuerpo monticular de las Estrellas, que puede sacar buenos dividendos.

Dicen que la incorporación de Fernando Tatis padre al equipo hace unas semanas, en calidad de Director de Desarrollo de Jugadores, ha sido clave para el ingreso de su hijo y de Canó. Pero, de cualquier forma la oficina que dirige Manny Acta hace su trabajo y conforma un buen club, luego que quedaron fuera de clasificación el torneo pasado.

LAS LEYES: Robinson Canó pegó jonrónes en sus 2 primeros turnos, 4 remolcadas, en el triunfo de 8-4, y eso no es frecuente. Canó tenia 3 años que no jugaba con los verdes, y es llamativo que decida hacerlo ahora luego de la suspensión de todo el 2021 aplicada por MLB por asuntos de dopaje. De hecho, hay que tener el ánimo bien arriba pues su segunda suspensión estropea su posibilidad de ir a Cooperstown. Su promedio de por vida es de .303, suma 334 jonrones, 1302 empujadas y 2624 hits… En un momento se creyó que Canó llegaría a los 3 mil hits, pero ha tenido sobre sí dos suspensiones (la otra en 2018, de 80 juegos).

A quienes preguntan por qué juegan aquí los jugadores suspendidos por dopaje en MLB la respuesta es sencilla: esa ley aplica para la MLB (grandes ligas y ligas menores), pero no hay nada firmado entre la MLB y ligas extranjeras. Así de sencillo. ¿Injusto? No necesariamente.